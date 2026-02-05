Doba, v níž žijeme, může mít různé přívlastky, jedním z nich ale je také „konfrontační“. A nejedná se jenom o obchodní, celní, sankční a podobné konflikty, nýbrž i konflikty skutečně ozbrojené.
Zároveň nejde čistě o dojmy typu „mám pocit, že je svět agresivnější“. Podle údajů a metodologie uznávaného Uppsala Conflict Data Program (UCDP) se nyní optikou počtu smrtelných obětí tzv. organizovaného násilí všeho druhu pohybujeme opět na vyšších číslech než v minulosti. Například za rok 2024 jich UCDP uvádí téměř 160 tisíc, rok předtím podobně a v roce 2022 až 310 tisíc. Konečná čísla za ten minulý ještě neznáme, ale vzhledem k pokračující válce na Ukrajině, konfliktu v Gaze, humanitární krizi v Súdánu a dalším občanským válkám lze čekat hodnoty podobné, ne-li dokonce o něco vyšší.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou aktuální statistiky o počtu obětí organizovaného násilí.
- Kdy a proč nastal strukturální zlom v počtu konfliktů.
- Do jaké míry funguje olympijské příměří jako reálný nástroj k přerušení či odložení bojů.
