Doba, v níž žijeme, může mít různé přívlastky, jedním z nich ale je také „konfrontační“. A nejedná se jenom o obchodní, celní, sankční a podobné konflikty, nýbrž i konflikty skutečně ozbrojené.

Zároveň nejde čistě o dojmy typu „mám pocit, že je svět agresivnější“. Podle údajů a metodologie uznávaného Uppsala Conflict Data Program (UCDP) se nyní optikou počtu smrtelných obětí tzv. organizovaného násilí všeho druhu pohybujeme opět na vyšších číslech než v minulosti. Například za rok 2024 jich UCDP uvádí téměř 160 tisíc, rok předtím podobně a v roce 2022 až 310 tisíc. Konečná čísla za ten minulý ještě neznáme, ale vzhledem k pokračující válce na Ukrajině, konfliktu v Gaze, humanitární krizi v Súdánu a dalším občanským válkám lze čekat hodnoty podobné, ne-li dokonce o něco vyšší.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou aktuální statistiky o počtu obětí organizovaného násilí.
  • Kdy a proč nastal strukturální zlom v počtu konfliktů.
  • Do jaké míry funguje olympijské příměří jako reálný nástroj k přerušení či odložení bojů.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.