Snowboardistka Zuzana Maděrová navázala na triumfy Ester Ledecké z Pchjongčchangu a Pekingu a je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka získala v prosluněném Livignu první velkou medaili v kariéře a také první cenný kov pro českou výpravu na hrách v Miláně a Cortině d‘Ampezzo.
Rychlobruslař Metoděj Jílek následně ozdobil svůj premiérový start na Olympiáda stříbrem na 5000 metrů. Devatenáctiletý reprezentant nestačil s časem 6:06,48 jen na Nora Sandera Eitrema. Jílek navázal v české rychlobruslařské sbírce na sedminásobnou olympijskou medailistku Martinu Sáblíkovou. Trojnásobná olympijská šampionka získala naposledy před čtyřmi lety v Pekingu na pětikilometrové trati bronz.
V Miláně má Jílek medailové ambice i na desítce a v závodě s hromadným startem, v nichž už také ve své první sezoně SP dokázal zvítězit.
Obhájkyně zlata z předchozích dvou her a celkem trojnásobná olympijská šampionka Ledecká vypadla v paralelním obřím slalomu ve čtvrtfinále s Rakušankou Sabine Payerovou, kterou následně porazila Maděrová ve finále. Liberecká rodačka dosáhla v nejdůležitějším závodu na premiérové vítězství v kariéře, ve Světovém poháru byla nejlépe dvakrát druhá.
Šance na medaile jsou. Co neminout na olympijských hrách a které termíny by měl mít český fanoušek v kalendáři?
Před čtyřmi lety v Pekingu Maděrová při olympijské premiéře vypadla v kvalifikaci. Dnes v ní už jako jedna ze spolufavoritek obsadila druhé místo za Ledeckou. Ve vyřazovacích jízdách postupně porazila Němky Cheyenne Lochovou a Ramonu Hofmeisterovou, domácí Italku Elisu Caffontovou a nakonec i s výrazným rozdílem 83 setin sekundy třiatřicetiletou olympijskou debutantku Payerovou.
Ve snowboardingu je Maděrová třetí českou olympijskou vítězkou po Ledecké a Evě Adamczykové, jež ještě pod jménem Samková v Soči 2014 ovládla kontaktní disciplínu snowboardcross.
Třicetiletá Ledecká útočící na třetí zlato v obřím slalomu za sebou ovládla dopolední kvalifikaci, v níž byla nejrychlejší v obou jízdách a porazila o 69 setin Maděrovou. V osmifinále česká favoritka vyřadila s více než sekundovým náskokem dvaapadesátiletou Rakušanku Claudii Rieglerovou. Ve čtvrtfinále se jí ale zhruba po šesté brance zadrhlo prkno v oblouku a nabrala ztrátu, po stíhací jízdě prohrála s Payerovou o šest setin sekundy.
Nenavázala tak na hry z let 2018 a 2022, kdy si po vítězství v kvalifikaci dojela pro zlaté medaile. V obřím slalomu nevyhrála poprvé od března 2023, kdy byla druhá v Rogle. V této sezoně dávala Ledecká dlouho přednost lyžím, ale když se před dvěma týdny v rakouském Simonhöhe vrátila na prkno, hned si připsala 26. vítězství ve Světovém poháru.
Závodu na snowboardu dala Ledecká na olympijských hrách kvůli termínové kolizi přednost před sjezdem na lyžích, v němž také patří ke světové špičce, protože se dnes jel prakticky souběžně v Cortině d'Ampezzo. Na olympijskou medaili ještě bude moci Ledecká zaútočit ve čtvrtek v superobřím slalomu, který senzačně vyhrála na olympijských hrách v Pchjongčchangu.
V závodě mužů obhájil zlato Rakušan Benjamin Karl, který ve finále zdolal Korejce Kim Sang-kjoma. Bronz získal Rakušan Tervel Zamfirov. Český reprezentant Kryštof Minárik do vyřazovací části nepostoupil, v kvalifikaci obsadil 30. místo.
Alpští snowboardisté v Livignu bojují také o budoucnost své disciplíny pod pěti kruhy, jež je ohrožená, neboť ji Mezinárodní olympijský výbor zatím neschválil pro program příštích zimních her v roce 2030 ve Francii. Po vyhodnocení aktuálních ZOH definitivně rozhodne MOV o programu letos v červnu.
