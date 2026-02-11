Opravdu je to tak, že politika do sportu nepatří? táže se v příspěvku, který má napevno připnutý v profilu na síti X, ukrajinský olympionik Vladyslav Heraskevyč. Na fotografii v postu přitom stojí uprostřed stadionu rozbombardovaného ruskými vojsky. Jasně tím ukazuje, že v realitě politika do sportu vstupuje. A to v té nejhorší formě. Ve formě války, brutálního nevyprovokovaného útoku přinášejícího zkázu a smrt úplně kamkoli, i na sportoviště.

Heraskevyčovi nyní Mezinárodní olympijský výbor zakazuje na tento fakt upozornit. Odmítá mu povolit nastoupit do olympijského závodu ve skeletonu v přilbě s portréty ukrajinských sportovců zabitých ruskými útočníky. Buď když bránili svou zemi na frontě před vetřelci, nebo při raketových útocích na civilní cíle. O čem postup Mezinárodního olympijského výboru, který argumentuje Olympijskou chartou, svědčí?

  • Jsou portréty ukrajinských sportovců zabitých Rusy na helmě porušením Olympijské charty?
  • Proč je Mezinárodní olympijský výbor k Rusům tak vstřícný?
  • Z čeho lze MOV důvodně podezírat?
