Začaly zimní olympijské hry, a tak je tu dobrá příležitost zhodnotit dosavadní činnost ministra pro sport Borise Šťastného. Může to vypadat nekorektně, protože je ve funkci teprve dva měsíce, ale stihl toho už opravdu hodně a vláda tvrdila, že obvyklých sto dní hájení nepotřebuje, takže pohled na jeho počínání je zcela namístě. A dopředu lze říci, že Šťastný je patrně nejlegračnějším ministrem Babišovy vlády.
Uvedl se už před nástupem do úřadu výpadem proti oblečení českých sportovců pro slavnostní zahájení olympijských her. „Mohu slíbit, že pokud Motoristé obsadí pozici ministra sportu, pak na příští olympiádu pojedou čeští sportovci v národních, nikoli německých barvách,“ napsal jako správný národovec, který ve všem, co není pouze červenomodrobílé, ale obsahuje i další barvy, vidí ďábla.
Co se dočtete dál
- Jak to dopadlo s olympijskou kolekcí, nad kterou se Šťastný zděsil.
- Je opravdu Ota Zaremba vzor pro děti?
- K čemu je vysvětlovat dospělým, že mají chodit po schodech.
