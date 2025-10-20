Mezi významné byznysmeny se Boris Šťastný (Motoristé sobě) dostal vybudováním sítě specializovaných zařízení pro péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Zkušený politik spojovaný léta s ODS a Václavem Klausem ji sice postupně prodal skupině Penta Hospitals, až do letošních voleb si v ní ale podržel prostřednictvím míst ve správních radách vliv. Řetězec – ať už pod jeho vedením nebo později pod křídly Penty – například čerpal na své ústavy a jednu nemocnici v letech 2020 až 2024 dotace přes 200 milionů korun.
Šťastný, který je hlavním kandidátem Motoristů na nový post ministra pro sport, prevenci a zdraví, ale dosud vlastní i další zdravotnické firmy a provozuje například kliniku, která poskytuje lékařskou péči desítkám domovů důchodců. Ve vládní pozici přitom může mít vliv na rozdělování peněz ve zdravotnictví. Mnozí z oboru proto upozorňují, že se Šťastný dostane do střetu zájmů.
Novopečený poslanec ale nyní oznámil, že se ze správních rad firem, které mu už nepatří, těsně po volbách stáhl. Stejně tak Šťastný slibuje opustit místa ve vedení svých dalších firem. Podílů ve svých podnicích se však vzdát nechce.
Co se dočtete dál
- Boris Šťastný spojil politickou kariéru s Václavem Klausem, roky byl v barvách ODS a nyní je hlavním kandidátem Motoristů sobě na nový post ministra pro sport, prevenci a zdraví. Zkušený politik je ale i významným podnikatelem ve zdravotnictví.
- Co říkají experti na jeho střet zájmů?
- A jak on odpovídá?
