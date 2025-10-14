Protesty proti tomu, aby se předseda Motoristů sobě Petr Macinka stal ministrem životního prostředí v nové vládě, nabírají na síle. K apelu už více než 700 vědců na předsedu ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše i prezidenta Petra Pavla se nově přidala i studentská petice. Tu už podepsalo skoro 7000 středoškoláků a vysokoškoláků. Na neděli navíc plánují nevládní ekologické organizace, které už také oslovily oba klíčové politiky dopisem, v Praze demonstraci.
Co se dočtete dál
- Protesty proti tomu, aby se předseda Motoristů sobě Petr Macinka stal ministrem životního prostředí, jsou stále silnější a rozsáhlejší.
- Kdo se k nim v posledních dnech přidal?
- A kdy a kde bude proti Macinkovi demonstrace?
