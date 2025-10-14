Protesty proti tomu, aby se předseda Motoristů sobě Petr Macinka stal ministrem životního prostředí v nové vládě, nabírají na síle. K apelu už více než 700 vědců na předsedu ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše i prezidenta Petra Pavla se nově přidala i studentská petice. Tu už podepsalo skoro 7000 středoškoláků a vysokoškoláků. Na neděli navíc plánují nevládní ekologické organizace, které už také oslovily oba klíčové politiky dopisem, v Praze demonstraci.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Protesty proti tomu, aby se předseda Motoristů sobě Petr Macinka stal ministrem životního prostředí, jsou stále silnější a rozsáhlejší.
  • Kdo se k nim v posledních dnech přidal?
  • A kdy a kde bude proti Macinkovi demonstrace?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.