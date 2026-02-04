Milovníci vědy a techniky se dočkali, a pokud se nic nepokazí, už v březnu by měli astronauti vyrazit na cestu kolem Měsíce. Půjde o výpravu, na níž se lidský druh dostane nejdále od své planety. O dva roky později pak mají přistát lidé na Měsíci a pomoci jim s tím má výrazně firma SpaceX Elona Muska. V podstatě u čehokoliv spojeného s kosmickým byznysem bude tato společnost stát, a to jednoduše proto, že má podle lidí z branže velký náskok. Blížící se úpis akcií SpaceX proto bude burzovní událostí roku. České fondy a investoři už vstoupili nebo vstupují do pozic, aby nezažili scénář jako se zbrojařskou skupinou CSG a vydělali.
Co se dočtete dál
- Jakou hodnotu má dnes SpaceX a jak férová by byla cena 527 dolarů na akcii.
- Jaká rizika jsou se SpaceX spojená a co si o firmě myslí lidé, kteří rozumí i technické stránce.
- Kteří Češi už si na SpaceX vsadili peníze a jak to udělat dříve, než IPO přijde.
