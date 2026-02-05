V Americe je aféra kolem finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina tématem, které hýbe celou společností a má potenciál ohrozit i prezidenta Donalda Trumpa. Epstein kolem sebe a svého systému dohazování mladých, i nezletilých, dívek a žen k sexuálním hrátkám vytvořil zajímavou mezinárodní síť, která mu zřejmě poskytovala i skvělé finanční informace k investicím.

Velká Británie řeší kromě bývalého prince Andrewa především Petera Mandelsona, bývalého eurokomisaře, ministra a velvyslance. Ten Epsteina podporoval i po jeho odsouzení za sexuální zneužívání nezletilé v roce 2008 a nejspíš mu vynášel i citlivé informace, vhodné pro byznys.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakou roli mělo Slovensko.
  • Jaké jsou zmínky o Česku.
  • Co to pro Prahu znamená.
