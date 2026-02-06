V dnes již slavných esemeskách ministra zahraničí Petra Macinky se vyhrožuje, že prezident Petr Pavel by měl být za neochotu jmenovat Filipa Turka ministrem potrestán tím, že nepojede na summit NATO do Ankary na začátku července jako šéf české delegace. Na vrcholném jednání aliance Česko vždy zastupoval prezident. Někdo si to možná vykládá tedy jako odměnu a privilegium.
Jenže se ukazuje, že pro prezidenta by to letos bylo opravdu za trest, ale jinak, než si představuje ministr Macinka. Existuje totiž jeden zásadní argument, proč by na summit měl jet Andrej Babiš.
Co se dočtete dál
- - Jak argumentuje ministerstvo obrany o snížení rozpočtu.
- – Kolik vydá letos Česko a kolik spojenci.
- – Proč je nižší obranný rozpočet problém osobně i pro Babiše.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.