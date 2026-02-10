Nová česká vláda se v prosinci odmítla podílet na další evropské pomoci Ukrajině. Teď ale chce, aby na ní Česko ještě vydělalo. A to skrze muniční iniciativu pro Ukrajinu spuštěnou předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS). Nejbližší spolupracovníci premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom podle zdrojů HN už jednali v Bruselu. Jednání se špičkami Evropské komise vedla šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha a poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.

Česko si chce „sáhnout“ na peníze z evropské pomoci Ukrajině o celkovém objemu 90 miliard eur, tedy přes dva biliony korun. Poskytnutí těchto půjček v prosinci schválili lídři členských zemí Evropské unie. Babiš ale za půjčky jménem Česka odmítl ručit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakým způsobem by se Česko mohlo k penězům dostat.
  • Proč to může být „neudržitelné“.
  • S kým o tom Tünde Bartha v Bruselu vyjednávala.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.