Nad Středozemním mořem nasála obrovské množství vody. A pak se tlaková níže Boris vydala nad střední Evropu, kde se zastavila. Spustily se extrémní srážky. Na stanici Loučná nad Desnou, Švýcárna v Jeseníkách napršelo 14. září 2024 za jediný den celkem 385,6 milimetru, což je nejvyšší hodnota, kterou kdy meteorologové v Česku naměřili. Zejména severovýchod republiky po intenzivních srážkách zasáhly velké povodně. Při jejich vzniku se tak zopakoval prakticky stejný mechanismus, který způsobil i předchozí ničivé záplavy v letech 1997 či 2002.
Zmíněný rok 2024, kdy zemi zasáhla tlaková níže Boris, byl na území Česka také jedním z nejdeštivějších v posledních letech s průměrným úhrnem srážek 776 milimetrů. Absolutní rekord drží další povodňový rok 2010, kdy napršelo na území republiky v průměru 867 milimetrů.