Bývalý český nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl ve středu jmenován evropským veřejným žalobcem za Českou republiku. V tiskové zprávě o tom informovala Rada Evropské unie, podle níž mu šestileté funkční období začne v červenci. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřuje případy zneužívání peněz Evropské unie.

Třiapadesátiletý Zeman se loni v březnu ujal v Haagu funkce českého národního člena v Eurojustu, tedy agentuře EU pro justiční spolupráci v trestních věcech. Jmenovaný byl na pětileté období. Loňský nástup do Eurojustu byl pro Zemana návratem do evropských justičních struktur. Už od roku 2004 působil sedm let jako první zástupce ČR u této instituce Evropské unie pro právní spolupráci, kde se podílel například na zatčení a předání Barbory Škrlové, jedné z obviněných v kauze týrání chlapců z Kuřimi. Spolupracoval také při zadržení uprchlého odsouzeného vraha Romana Čabrady ve Francii.

Poté vedl deset let Nejvyšší státní zastupitelství. Už krátce po jmenování Zeman podal návrh na odvolání Vlastimila Rampuly z funkce vrchního státního zástupce v Praze. O Rampulovi se tehdy v médiích hovořilo v souvislosti s údajným „zametáním“ některých politicky citlivých kauz. Zeman také navrhl jmenovat do funkce vrchní státní zástupkyně v Praze státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.

V prosinci 2019 Zeman po přezkumu obnovil stíhání premiéra Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň ale potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo. Kauza kolem Čapího hnízda stále neskončila, sněmovna se v současnosti zabývá další žádostí o vydání Babiše, který po loňských volbách opět získal imunitu. Český premiér Andrej Babiš minulý týden naznačil, že Zemanovi ve výběrovém řízení pomohl jeho postoj v kauze Čapí hnízdo.

O post žalobce za Českou republiku se ucházel spolu s pověřenými evropskými žalobkyněmi Petrou Vítkovou a Danielou Bártíkovou. Česká výběrová komise podle informací ČTK z loňského června pokládala právě Zemana za nejvhodnějšího kandidáta.

Desítku pověřených žalobců, kteří pod hlavičkou EPPO dozorují kauzy v Česku, z Lucemburku do konce ledna řídil Petr Klement, který se poté ujal vedení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Mandát u EPPO by Klementovi vypršel v červenci.

