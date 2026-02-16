Za ostudu a trapas označili zástupci opozice sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o demokratičnosti EU s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle předsedy ODS Martina Kupky ze sebe Macinka udělal „truhlíka z okresního přeboru“. Kupka a další své reakce napsali na sociální síti X. Za ministra se postavili předseda vládní SPD Tomio Okamura a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Macinka v reakci na Facebooku uvedl, že debata na téma takzvaného demokratického deficitu EU se v minulosti vedla a měla by být vedena i nadále.
„Sdělil jsem tam nějaký názor a myslím, že to byla jedna z nejživějších panelových diskuzí té konference. Určitě stojí za to nebýt unylý, ale trošku rozproudit energii,“ citoval iROZHLAS.cz Macinku. Ministr míní, že to byla klasická diskuse, která bývá občas „trošku šťavnatější“. V diskusi se Sikorským je podle svých slov přípraven pokračovat i v pondělí během své návštěvy Varšavy, kde má se Sikorským jednat.
Macinka v panelové debatě, které se účastnila také bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, zpochybňoval propojení mezi voliči v EU a Evropskou komisí. Zmínil i to, že Evropský parlament nemá pravomoc navrhovat legislativu. Sikorski poukázal na to, že ani v Česku nejsou ministři vybíráni přímo ve volbách a o složení vlády rozhoduje parlament, podobně jako Evropský parlament schvaluje složení Evropské komise.
Kupka napsal, že sice říkal, že Česko má v EU hlasitě prezentovat svůj národní zájem a vystupovat sebevědomě, srozumitelně a třeba i nekonformně. „Fakt jsem tím ale nemyslel, že má ze sebe ministr zahraničí udělat truhlíka z okresního přeboru a zaplavit diskusi na mezinárodní bezpečnostní konferenci slepičincem,“ dodal.
Předseda STAN Vít Rakušan označil Macinkovo vystupování za mnichovský trapas. „Na světových fórech můžete s kolegy samozřejmě polemizovat. Ale musíte být argumentačně vybaveni. Tohle je mizerná vizitka pro Institut Václava Klause. A bohužel i pro celé Česko,“ doplnil s poukazem na institut, jehož byl Macinka dříve manažerem a mluvčím. Ponížením českého ministra zahraničí a lekcí z demokracie pro začátečníky byla debata podle europoslance STAN Jana Farského. „Bublina splaskla,“ napsal.
Podle lidoveckého poslance a bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky si Sikorski Macinku doslova namazal na chleba.
Okamura v diskusním pořadu v televizi CNN Prima News řekl, že z pohledu SPD má EU demokratický deficit. „To je přeci snad jasné,“ podotkl. Jako příklad uvedl postup vůči zemím, které odmítaly přijímat migranty, nebo polskou reformu soudnictví. Sobotní debata v Mnichově podle něj byla kultivovaná.
Turek, který je vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, souhlasil s Macinkovým vyjádřením k Evropskému parlamentu. Zásadní je to, že europarlament není zákonodárný, řekl Turek v České televizi (ČT). Eurokomisaři jsou podle něj velmi odtažení od voličů. Odpovědi na otázku, zda Macinkovo vystoupení v Mnichově bylo faux pas, se vyhnul.
Bývalý český prezident Václav Klaus v CNN Prima News připustil, že on by se choval jinak než Macinka. Dodal ale, že se mu zdá nemožné, aby se člověk pravicového zaměření mohl nepohádat s Clintonovou a Sikorským.
