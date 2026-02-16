Ukrajinský protikorupční úřad NABU v neděli oznámil zatčení bývalého ministra energetiky Hermana Haluščenka. Parlament loni v listopadu Haluščenka odvolal z postu ministra spravedlnosti, který tehdy zastával, v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem v energetickém sektoru. Haluščenko byl zatčen při pokusu opustit zemi. Píše o tom agentura AFP.
„Detektivové NABU v rámci operace Midas zatkli bývalého ministra energetiky při překračování hranic země,“ uvedl podle AFP úřad v prohlášení s odkazem na korupční skandál, který loni otřásl Ukrajinou.
Úřady už v kauze obvinily několik lidí, přičemž dva podezřelí včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí. Kauza v listopadu stála funkci tehdejší ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Haluščenka, jenž byl v čele ministerstva energetiky před Hrynčukovou.
Později Zelenskyj odvolal také šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.
Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun).
Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Skandál vyvolal hněv veřejnosti v době rozsáhlých výpadků elektřiny způsobených ruskými útoky.
