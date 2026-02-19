Vládní koalice uvolnila cestu vybraným opozičním politikům, které několik týdnů blokovala v jejich cestě do vedení sněmovních výborů. Někdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tak byla zvolena do čela bezpečnostního výboru a místopředseda STAN a exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček dostal podporu na post předsedy výboru pro regionální záležitosti. Oba ještě musí potvrdit sněmovní plénum. Na blacklistu kabinetu Andreje Babiše (ANO) ale stále zůstávají další jména někdejších ministrů předchozí vlády Petra Fialy (ODS). Ti už podle zdrojů HN nemají šanci projít.
„Bavili jsme se o tom na koaliční radě opakovaně. Někteří nakonec akceptovatelní jsou, ale někteří nejsou a nebudou. Jsou za tím hlavně reminiscence a historické šrámy na srdci z minulého volebního období,“ uvedl pro HN zdroj z jednání koaličních špiček. Odmítl, že by odblokování probírali s opozicí. Prý se tak zkrátka rozhodli sami.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.