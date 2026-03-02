Když se starší lidé opřou o hůl a prohlásí, že „cítí v kostech déšť“, mnozí z nás se jen shovívavě pousmějí. Počasí jsme si zvykli vnímat pouze jako vnější kulisu – něco, co určuje, zda si ráno vezmeme kabát, nebo jestli odpoledne zmokneme. Jenže věda dává našim stařečkům a jejich lidovým moudrostem za pravdu. Naše těla nejsou uzavřené kapsle izolované od okolí, jsme biologické systémy neustále komunikující s atmosférou. Každá změna tlaku, vlhkosti či teploty vyvolává v naší tělesné schránce kaskádu fyziologických reakcí. Předpovědím meteorologů bychom proto měli věnovat bedlivější pozornost. Jak se zdá, může na nich do větší či menší míry záviset mnoho věcí, od rizika migrény či infarktu až třeba po pohlaví vašeho právě počatého dítěte.
Co se dočtete dál
- Proč nás před bouřkou může bolet hlava a klouby.
- Jak může počasí ovlivnit pohlaví dítěte při početí.
- Proč je zima nebezpečná pro hypertoniky.
