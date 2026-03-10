Osamělost má podle Světové zdravotnické organizace na lidské zdraví srovnatelně destruktivní dopady jako kouření, nedostatek spánku nebo nadměrné požívání alkoholu.
Dlouhodobý pocit sociálního odloučení vede k rozvoji úzkostí a depresí. Má také přímý vliv na náladu a míru pociťovaného stresu. Negativně ovlivňuje i to, jak lidé spí, jedí nebo cvičí.
Ale také zásadně zhoršuje fyzické zdraví. Přispívá ke vzniku chronických zánětů a onemocnění a způsobuje i zvýšení vnímání bolesti. Právě i zlepšení zdravotního stavu seniorů, a tím pádem menší zátěž zdravotnických systémů je jedním z cílů projektu Recetas, do nějž je zapojena i Univerzita Karlova a další organizace v Česku.
Příroda místo léků
Organizátoři v něm lidem nabízí takzvaný social prescribing, tedy sociální intervence, doporučení něčeho jiného než farmaka. Tvoří skupinky lidí, které zvou na různé aktivity do přírody – parků, zahrad, botanické zahrady. A zjišťují, zda výlety do přírody ve společnosti lidí mohou mít stejný efekt třeba jako tableta antidepresiva.
Projekt Recetas
Jde o mezinárodní iniciativu financovanou z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020. Projekt začal v březnu 2021 a po pěti letech skončí letos v červnu, vyšel na 5,5 milionu eur. Probíhá v šesti pilotních městech po celém světě: v Barceloně, Marseille, Praze, Helsinkách, Cuence (Ekvádor) a Melbourne. Recetas je současně randomizovanou, kontrolovanou studií. Na projektu spolupracuje řada institucí a různých organizací, včetně Univerzity Karlovy.
Nemusí jít jen o procházky, ale třeba také turistické kroužky, zahradničení, městské zemědělství, setkávání s domácími mazlíčky či pozorování zvěře. O tom, co budou senioři dělat, do jisté míry ve skupině rozhodují sami. Aktivity ale plánují speciálně vyškolení facilitátoři – myslí třeba i na to, aby senioři trasu výletu fyzicky zvládli nebo byla k dispozici toaleta.
Projekt probíhá v šesti městech po celém světě včetně Prahy. Zde se například skupina 15 seniorů zúčastnila čínského typu cvičení čchi-kung, procházky v okolí Pražského hradu, návštěvy botanické zahrady a grilování. Jednou z účastnic projektu byla osmdesátiletá Anna Ludvíková. „V mém věku už je docela obtížné sehnat kamarády – vrstevníky. Tohle byla dobrá příležitost, jak poznat nové lidi a něco zajímavého zažít. Jen bych asi pro příště změnila pořadí. Začínali jsme totiž cvičením, u něj se toho moc nenamluví, zato během grilování je mnohem víc příležitostí si s někým popovídat,“ říká Ludvíková a dodává, že by rozhodně účast v projektu doporučila přátelům.
Podle vyjádření Vlaďky Dostálové, vedoucí výzkumné části projektu Recetas, bylo pro účastníky pilotní části projektu z počátku obtížné mluvit o pocitech osamělosti před ostatními. „V Česku nejsme moc zvyklí řešit něco tak osobního veřejně, zato například ve Finsku s tím senioři takový problém neměli,“ míní Dostálová.
Nová přátelství i po skončení projektu
Skupiny se tvořily náhodně, po dobu deseti týdnů se pak opakovaně setkávaly za přítomnosti dvou facilitátorů. Polovina z účastníků byla zařazena do takzvané kontrolní skupiny, v níž byli v kontaktu s organizátory, ale na výlety a společná setkání nechodili. Absolvovali ale stejné diskuse a odpovídali na stejné otázky jako ti, kteří se aktivit účastnili. Tak organizátoři testovali úspěch projektu.
Devět aktivit pak senioři vybírali společně. Důležité bylo zajistit kromě výletu i čas a prostor pro sdílení zážitků, což se dělo převážně v restauracích. „V první polovině jsme se jako facilitátoři hodně snažili podporovat vznik přátelství, v druhé polovině už jsme se spíše stáhli a nechali to na nich,“ popisuje jedna z organizátorek projektu Blanka Novotná. Větší zájem o zapojení do aktivit měly ženy.
Z projektu jsou zatím jen průběžné výsledky. Analýzy a závěrečnou zprávu organizátoři v současnosti zpracovávají. Novotná ale říká, že už teď vědí, že pár skupin je stále v kontaktu, přejí si k Vánocům, občas udělají výlet, menší skupina dam absolvovala i výlet v rámci Stezky Českem, pár přátelství ve skupině tedy určitě vzniklo.
„V jedné skupince se stalo, že jedna z dam čerstvě ovdověla, další účastnice, které už měly tuto zkušenost za sebou, s ní sdílely své prožitky, otevřely to těžké téma a myslím, že jí tak i pomohly,“ popisuje Novotná. Příběh každého účastníka ale byl unikátní. Jelikož projekt začínal těsně po covidové pandemii, jedna z účastnic kvůli koronaviru přišla o své tři nejbližší přítelkyně a cítila se velmi osamělá.
Pozitivní byla také zpětná vazba účastníků. „Bylo to i motivační. Mám zase energii dělat i něco jiného než zavedené stereotypy jako každý den. Také jsem si uvědomila, že člověk se musí taky snažit sám a dávat nějakou energii. Líbilo se mi, že jsme se nesetkávali jen senioři mezi sebou, ale byli mezi námi i mladí lidé,“ říká například paní Miroslava.
Setkávání v těchto skupinách nabízí mimo jiné i bezpečné prostředí, které je pro seniory hodně důležité. Řada lidí se je dnes snaží napálit, a tak si dávají pozor, s kým cizím se pouští do řeči. Facilitátoři navíc byli vyškoleni na zvládání různých situací, třeba co dělat při nepřízni počasí, ale i jak řešit konflikty ve skupině. „I to se může stát, ne každý si se všemi sedne. Díky facilitátorům se ale ve skupině všichni mohou cítit bezpečně a jejich hlas je vyslyšen,“ vysvětluje koordinátorka projektu Alžběta Bártová.
Projekt chce inspirovat i další města
Na konci března proběhne v kině Bio Oko promítání závěrečného dokumentu, který shrne zásadní okamžiky z realizace projektu ze všech zapojených měst. „Přejeme si, aby na projekt zareagovali relevantní aktéři a inspirovali se, ať už v pořádání aktivit, nebo aby naše poznatky využili třeba pro komunitní plánování,“ říká Bártová.
Požádali také o grant na pražském magistrátu, aby mohli své know-how a metodologii předat do rukou nějakého koordinátora podobných aktivit na území Prahy. Až budou mít finální výsledky z projektu, tak se je budou snažit dostat k co nejvíce lidem, aby je mohli relevantní stakeholdeři využít nejen při péči o seniory, ale třeba i při plánování městské zeleně.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stárnoucí Česko.
