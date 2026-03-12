Moderní elektroinstalace se mění v komplexní systémy, které propojují fotovoltaiku, nabíjení elektromobilů, chytré ovládání domácnosti i prediktivní údržbu. Rostou nároky na konektivitu, kyberbezpečnost i kvalifikovanou pracovní sílu. „Dnes musí jednotlivá zařízení mezi sebou komunikovat a předávat si informace. Zařízení, která dříve plnila jedinou technickou funkci, mají nad sebou celý řídicí systém,“ vysvětluje Vladimír Janypka, ředitel jednotky ABB Elektrotechnika.
Jaké trendy ovlivňují moderní domácí elektroinstalace?
Trendy souvisí s tím, čemu říkáme chytrá domácnost. Jde o používání zařízení, která zvyšují na jedné straně komfort uživatelů, na druhé přinášejí úspory domácnosti a umožňují optimálně pracovat s elektrickou energií. Tu potřebujeme na ovládání většiny komponentů chytrého domu, od regulace stínicí techniky po nabíjení elektromobilu. Dalším trendem je integrace zařízení, která ještě donedávna nebyla v domácnostech běžná. Ať už fotovoltaických systémů, jež přibyly po období energetické nejistoty, nebo nabíjecích stanic souvisejících s růstem elektromobility. V domácnostech přibývají nové prvky a ty vyžadují komplexitu systémů. V elektroinstalacích se objevují stále nové prvky, se kterými si musíme umět poradit jak na uživatelské úrovni, tak té instalační. Zároveň se objevuje i další oblast, o které se dříve prakticky nemluvilo – kybernetická bezpečnost. I když v domácích elektroinstalacích jsme v ní zatím spíše na začátku.
Je možné elektroinstalace připravit na technologie, které budou existovat třeba za dvacet let?
Dvacet let je dlouhá doba, ale jsou tu některé zásadní předpoklady. Jednou z klíčových věcí, která do budoucna rozhodne o kvalitě užívání, je dopředu počítat s dostatečným dimenzováním příkonu. Důležitým prvkem je mechanická příprava – dostatek průchodů, instalačních prostor a chrániček, aby bylo možné instalaci v průběhu let upravovat.
Nezbytné je také myslet na datovou infrastrukturu. Dříve stačila zásuvka u televize, dnes je potřeba mnohem rozsáhlejší strukturovaná kabeláž po celém bytě a opět dostatek chrániček. Je nutné vyhradit i místo v technické místnosti. A samozřejmě mít dostatečně dimenzovaný rozvaděč pro nízkonapěťovou elektroinstalaci. To všechno jsou kroky, které umožní elektroinstalaci v průběhu její životnosti škálovat a optimalizovat.
Jakou roli hraje u elektroinstalací design?
Design je obecně jejich velmi důležitou součástí. Platí to zaprvé u prvků, které jsou přímo součástí interiéru, protože je to něco, co má uživatel domácnosti každý den na očích. Ovládací prvky, vypínače, zásuvky a další viditelné komponenty elektroinstalace jsou velkým tématem. A zákazníci jejich vzhled často řeší více než technické a funkční hledisko. Design ale také hraje roli u prvků, které uživatel přímo nevidí. Týká se to všeho, co je ukryté v rozvaděči. Jisticí a spínací prvky prošly vývojem jak z hlediska materiálů, tak vzhledu a současný trend směřuje k miniaturizaci a integraci funkcí.
Když se přesuneme k firemním zákazníkům, vidíte u nich ještě nějaké další trendy?
Jedním z důležitých trendů je dnes oblast údržby. Těch aspektů je řada, ale zmínil bych především to, že už se nepracuje s klasickým modelem pravidelné údržby v pevných časových intervalech, jak bylo dříve běžné. Směřujeme k prediktivní údržbě. Zákazníci chtějí poruchám předcházet, ne je jen zpětně řešit. K tomu je zásadní konektivita zařízení a možnost sběru dat. Díky datům z reálného provozu dokážeme lépe předcházet poruchám.
Velké množství dat s sebou nese rizika kybernetických útoků. Jak kybernetická bezpečnost ovlivňuje oblast elektroinstalace?
V domácnostech to zatím není tak výrazné téma, na rozdíl od průmyslu nebo energetiky. Proto ABB v této oblasti investuje do vývoje nových zařízení. Na veletrhu Amper například představíme náš vzduchový jistič, který je jako jediný na světě vybavený certifikací kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-2 Security Level 2. Chrání data, technologii i obsluhu v kritických aplikacích a díky prediktivní diagnostice zajišťuje provoz bez výpadků.
Řeší už dnes zákazníci kyberbezpečnost aktivně, nebo je to téma, které je musíte teprve učit?
Museli bychom znovu rozlišit, o kom vlastně mluvíme – jestli o běžném uživateli, který má doma nějaké zařízení, nebo o zákaznících, kteří energetickou infrastrukturu provozují. Ty druhé není nutné zvlášť edukovat, protože naprostá většina firem už má vlastní standardy kybernetické bezpečnosti a soubor opatření, kterými se snaží rizika snižovat. A vedle všech technických kroků je důležité si připomenout ještě jednu věc: největším slabým místem kybernetické bezpečnosti je samotný uživatel. V praxi jde tedy hlavně o firemní procesy a interní pravidla – jak pracovat s výpočetní technikou, se zařízeními připojenými k internetu a čemu se vyhýbat.
Jak rychlý je vývoj elektroinstalací a jak obtížné je reagovat na neustálé změny?
Tradičně šlo o velmi konzervativní obor, který dlouhá léta fungoval v zajetých kolejích. To znamenalo určitou stabilitu. Dnešní vývoj zvyšuje nároky na řízení decentralizovaných zdrojů a na výrobce zařízení. Ta musí být schopna komunikovat a průběžně si předávat informace, aby byla celá soustava řiditelná. Zařízení dříve plnila jedinou technickou funkci – jistič byl prostě jistič. Dnes je to jistič, který má nad sebou řídicí systém. A vše je v jednom. Tohle je trend. Internet věcí, umělá inteligence a s nimi rostoucí nároky na konektivitu a spolehlivou komunikaci.
Jaké výzvy před vámi stojí? Jak se bude obor vyvíjet v následujících letech?
Obor dnes stojí před velmi konkrétní výzvou: nedostatkem kvalifikované pracovní síly. V energetice je to obzvlášť citelné, protože jde o odbornou, vysoce kvalifikovanou práci, která vyžaduje specifické vzdělání i praxi. Podle některých studií má do roku 2031 růst poptávka po instalačních službách tempem kolem 24 procent ročně. To znamená dvě věci: jednak bude odborníků objektivně nedostatek, jednak na ně bude větší tlak, protože jejich odbornost musí být širší než dříve.
Už to není jen prostá elektroinstalace – dráty, rozvaděč, jisticí prvky, zásuvka. Dnešní instalace zahrnují integraci dalších prvků. Když jsme si ve firmě porovnávali situaci na evropských trzích, kolega z Nizozemska uváděl, že se u nich počet elektroinstalatérů či elektromontérů za posledních pět let zdvojnásobil – zhruba z 9000 na 18 tisíc, a dál roste.
A výzvy z pohledu technologií?
Jednou z výzev je dostupnost materiálů a kolísání cen klíčových surovin. Například cena mědi se od loňského srpna do dneška zvýšila zhruba o 30 až 40 procent, a přitom jde o zásadní materiál pro většinu elektrotechnických prvků. Další oblastí je rostoucí míra konektivity a sdílení informací v systému. S tím souvisí již zmiňované nároky na kybernetickou bezpečnost.
Vladimír Janypka
Vystudoval ČVUT v Praze se zaměřením na řídicí a automatizační komponenty a Business Institut v Praze, kde získal titul MBA se specializací na Executive Management. Ve společnosti ABB působí od roku 2017 v divizi ABB Elektrotechnika, která poskytuje produkty a řešení pro distribuci a řízení elektrické energie na úrovní nízkého a vysokého napětí, elektromobilitu a domovní instalace. Zastával také několik řídicích rolí ve společnostech zabývajících se elektrotechnikou a průmyslovou automatizací.
Jedním z rostoucích trendů je modulární výstavba. Jaké možnosti nabízí pro elektroinstalace?
Z pohledu české legislativy je modulární výstavba teprve na začátku, ale na evropské úrovni je to jednoznačný trend. Bude se tomu věnovat i naše prezentace na veletrhu Amper, kde kolega představí konkrétní případové studie z Nizozemska a Belgie.
Výstavba se díky modularitě zrychlí a do určité míry sjednotí, což je v situaci, kdy bytová výstavba nestačí poptávce, velmi relevantní. Druhý přínos je v samotné elektroinstalaci. Ta se přesune z nestálých podmínek stavby do továrního prostředí, kde je možné pracovat efektivněji, přesněji a s větší mírou automatizace. Prefabrikované komponenty umožní výrazně zrychlit celý proces a zvýšit kvalitu provedení.
Aby to ale bylo možné, je nutná změna legislativy. Dnes platí, že vodič spojující dva prvky musí být pevně připojen na obou stranách. Modulární výstavba však vyžaduje, aby na prefabrikovaných dílech byly konektory, které se propojí až na místě. To současné české normy neumožňují. Dá se ale očekávat, že s dalším vývojem evropských standardů se tato možnost objeví i u nás.
Prozradíte, na co dalšího se mohou návštěvníci veletrhu Amper těšit?
Vlajkovou lodí celé výstavy je pro nás již zmiňovaný jistič SACE Emax 3. Dále budeme prezentovat systém pro monitoring a energetický management, zařízení ABB InSite, které lze umístit do libovolného rozvaděče a které umožňuje dosáhnout energetických úspor. Z oblasti chytré domácnosti ukážeme novou generaci vypínačů a ovládacích prvků, jež umožňují přeměnit standardní elektroinstalaci na chytrou domácnost bez nutnosti systémového programování či dodatečné kabeláže.
Stáhněte si přílohu v PDF
Návštěvníkům také nabízíte možnost vyzkoušet si pomocí virtuální reality osazení nízkonapěťového rozvaděče vaším jističem. Co vše uvidí člověk, který bude mít brýle na VR?
Návštěvníci uvidí seznam všech prvků – jističů i dalších přístrojů. Na konkrétním typu rozvaděče si pak mohou vyzkoušet jejich umístění, manipulovat s nimi a zasazovat je na příslušná místa.
Na veletrh se vracíte po několikaleté pauze. Jak vnímáte důležitost veletrhů v dnešní online době?
Vracíme se zhruba po třech letech a veletrh pro nás zůstává především místem setkávání. Dnes je většina zařízení, technických informací i dokumentace snadno dostupná online, ale osobní kontakt je nenahraditelný. Jednak kvůli přímé diskusi s odborníky, jednak proto, že technici jsou lidé, kteří si zařízení rádi fyzicky prohlédnou, vezmou do ruky a „osahají“ – a to je zkušenost, kterou virtuálně nahradit nelze. Veletrh je v tomhle směru unikátní příležitost, a právě proto jsme se rozhodli vrátit.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Amper.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist