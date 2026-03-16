Americká společnost Tesla spustí svůj projekt Terafab zaměřený na výrobu čipů pro umělou inteligenci (AI) do sedmi dní. Oznámil to podle agentury Reuters generální ředitel firmy Elon Musk (na snímku). Projekt má zajistit, aby automobilka měla dostatek čipů, které pohánějí systémy autonomního řízení jejích vozů .
Musk už loni naznačil, že Tesla bude pravděpodobně muset postavit obří továrnu na čipy, aby pokryla potřebu čipů pro své autonomní ambice. „I když počítáme s nejlepším scénářem dodávek od našich partnerů, stále to nestačí,“ řekl loni na výroční valné hromadě firmy. Dodal také, že Tesla zvažuje spolupráci s firmami jako Intel, ale dosud nebyla žádná dohoda podepsána.
Musk také již dříve zmínil čip AI5 a uvedl, že Tesla spolupracuje rovněž s tchajwanskou firmou TSMC a jihokorejským Samsungem.
Musk projekt Terafab označil za obří továrnu typu giga, ale mnohem větší, a zdůraznil, že jiná cesta k potřebnému objemu čipů pro Teslu neexistuje. Společnost zatím neposkytla další podrobnosti o termínech či kapacitě výrobního zařízení.
