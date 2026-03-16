Provozovatelé čerpacích stanic patří mezi několik málo skupin, o jejichž domnělých nešvarech má jasno celá společnost. Podobně jako každý ví, že silničáře každou zimu překvapí sníh nebo že zemědělci každý rok požadují kompenzace za nevydařené počasí, o čerpadlářích všichni vědí, že zdražují velmi ochotně a nezlevňují snad nikdy. Jakmile tedy ceny na totemech začnou v nějakém momentu viditelně stoupat, objeví se i volání po inspekcích, kontrolách či rovnou represi.

Jako bychom snad od čerpadlářů očekávali, že fungují jako obecně prospěšné společnosti, jejichž posláním je krmit Česko pohonnými hmotami pro dobro všeho lidu, a nesmí ani pomyslet na vlastní zisk. A tak zatímco když hospody v okolí hokejového stadionu během mistrovství světa zdraží pivo, považujeme to za logické, pokud by pumpař náhodou zdražil naftu jen proto, že všichni horlivě tankují, pošleme na něj úřady.

Přitom právě u čerpadlářů je šance, že cenu uměle šponují, relativně nízká. Oproti jiným oborům jsou zde ceny transparentní a snadno srovnatelné. Konkrétně Česko má navíc jednu z nejhustších sítí čerpacích stanic v celé Evropě a tyto mají nespočet na sobě nezávislých provozovatelů. Pokud některá z nich, omámena chamtivostí, nastřelí cenovku nesmyslně vysoko, ve většině případů stačí popojet pár kilometrů ke konkurenci a tím ji vytrestat. Aby nadsazené ceny mohly udržet, musely by se ve větším počtu tajně domluvit, vytvořit kartel a zdražit koordinovaně. Kartely jsou ovšem, jak známo, nelegální, a navíc vysoce nestabilní. Je tedy spíše nepravděpodobné, že by k těmto spiknutím pumpařů v jakkoliv zajímavé míře docházelo.

Kontroly a regulace marží jsou ve skutečnosti poměrně brutálním státním zásahem. Lze je obhájit v prostředí monopolů, jako třeba u zásobování vodou, ale na rozumně konkurenčním trhu nemají místo. Nebo by vám připadalo v pořádku, kdyby kdykoliv vám vzroste příjem, přiběhl úředník s notýskem a ptal se, jestli náhodou nevyděláváte až příliš?

