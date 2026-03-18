Dluhopis je anglicky bond. A v pondělí 9. března to na trhu bouřilo, jak už dlouho ne. Jenže válečný konflikt s Íránem a pohyb ropy o 30 procent nahoru i dolů během jediného dne tuto bouři překryly. Přesto zanechá následky. Strach z inflace a averze k riziku vyvolaly pod taktovkou Londýna skrze úrokové deriváty nejhorší dislokaci tuzemského dluhopisového trhu za mnoho let.
Během pondělí trh oceňoval úrokovou sazbu na konci roku za 4,6 procenta, když ještě 27. února to bylo 3,25 procenta. Výnos desetiletého dluhopisu z 4,3 vystřelil za týden až na 5,3 procenta v pondělí 9. března před obědem, což znamená pokles jeho ceny o 7,3 procenta. Úplné Casino Royale. Přitom se na trhu neobchodovalo. Objemy minimální.
Ale i běžný investor si mohl všimnout, že dluhopisové fondy klesly za týden o dvě až tři procenta. A mohl začít panikařit. Vždyť to klesá víc než akcie! Jak je možné, že konzervativní fond s očekávaným ročním výnosem čtyři procenta klesne o tři procenta za týden?
Ještě v únoru jsem si myslel, že dluhopisový trh po letech nulových úroků a následné inflační krizi konečně nabízí atraktivní nudu. Dluhopisy přežily inflační a energetický Skyfall. Repo sazba 3,5 procenta s výhledem držet ji okolo tří procent a cca 0,5–1 procento nad inflací by měla odměnit i střadatele. Pětiletý dluhopis s výnosem čtyři procenta a desetiletý 4,5 procenta pak ukazovaly krásnou prémii za delší splatnost. Během týdne nuda zmizela. A i když se atraktivita zvýšila, vzrostlo i krátkodobé riziko.
ČNB chce reagovat s rozmyslem a posoudit inflační dopad cen ropy a hnojiv jak na skutečnou inflaci, tak na inflační očekávání. Pokud by ropa zůstala okolo 100 dolarů za barel, inflace by se rychle zvýšila o cca jeden procentní bod. Proti tomu bude působit negativní dopad na růst a dočasnost inflačního impulzu. Trh tak bude řešit dilema, zda by měl český dluhopis nabízet více kvůli inflaci, nebo méně kvůli ochlazení ekonomiky, případně více až později kvůli trendu strukturálního zhoršování veřejných financí či už letos skrze ropný šok.
Běžný investor do dluhopisů by se měl připravit na vyšší volatilitu a mít investiční horizont tří až pěti let u dluhopisových fondů. Pomohl by konec války, ale sázkaři na Polymarket to do května vidí tak 50 na 50. Dnes jsou výnosy dluhopisů mezi čtyřmi a pěti procenty a to je rozumný polštář, aby tato investice dlouhodobě fungovala. Nejsme v prostředí nulových úroků. Naštěstí. Není čas zemřít.
