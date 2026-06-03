Vládní hnutí SPD dostalo třímilionový peněžitý trest za podněcování nenávisti prostřednictvím předvolebních plakátů. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 není pravomocný, Okamurova formace se může odvolat a pravděpodobně to udělá. Přesto můžeme formulovat čtyři předběžné závěry – institucionální, politický, společenský a lidský.

Především je to další důkaz, že v Česku funguje nezávislá justice. Poté co soudy dospěly k závěru, že kauza Čapí hnízdo, ve které je namočený premiér Andrej Babiš, je dotačním podvodem, nebál se další soud rozhodnout v neprospěch politiků, kteří jsou u moci. To je dobrá zpráva. Pokud by někdo chtěl narušit rovnováhu pilířů demokracie ve prospěch výkonné moci, nebude to mít snadné. Soud lze pochválit i za odvahu se kterou vytyčil linii, kde končí svoboda projevu a politické soutěže a začíná kriminální jednání ohrožující svobodnou společnost.

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Co se dočtete dál

  • Jak soud posuzuje hranici mezi svobodou projevu a trestným podněcováním nenávisti?
  • Jaký politický dopad má pokuta SPD na vládní koalici a na postoj ANO k partnerům?
  • Jak rozsudek reflektuje společenskou toleranci k extremistické či rasistické rétorice?
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