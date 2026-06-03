Obvodního soudu pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný.
Hnutí s trestem nesouhlasí a proti verdiktu se odvolá. Je také připraveno pokračovat až k Ústavnímu soudu, řekl novinářům šéf SPD a sněmovny Tomio Okamura. Kritizoval i soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Rozsudek měla zjevně připravený předem, míní.
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„Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou,“ uvedl Okamura. SPD je podle něj obžalovaná nezákonně za svobodné vyjádření názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají děti do školy. „V žádném případě jsme necílili na rasové pohnutky,“ řekl.
„Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Tichá. „Problémem volební kampaně obžalované (SPD) je to, že stavěla ty skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice ‚oni a my‘. Tato polarizace může vést – a podle mého názoru vede – k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob,“ pokračovala.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj‘ na háku…“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
SPD u soudu zastupovali advokát Adam Batuna a zmocněnkyně Lenka Burgetová. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé SPD nedorazili. Batuna uvedl, že hnutí se cítí nevinné a že skutky nejsou trestným činem. Plakáty se podle něj snažily pravdivě pojmenovat společenské otázky. Zmocněnkyně stručně doplnila, že žádá zproštění obžaloby. Vyjádření SPD a Okamury k verdiktu ČTK shání.
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Státní zástupce David Jachnický žádal pro SPD o půl milionu vyšší trest, než jaký soud uložil. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí i na zavrženíhodnou pohnutku a majetkový motiv. „K uvedenému jednání přistoupila obžalovaná proto, aby získala moc, vliv a tím i materiální prospěch,“ konstatoval. Zdůraznil, že svoboda projevu – i politického – má své hranice. Zmínil paralelu s nacistickým Německem, v němž podle něj nenávistné projevy nezačaly násilím, ale slovy. Kvůli této historické zkušenosti podle něj nemůže demokratický stát čekat na to, až se nenávist promění v konkrétní útok.
Okamura také čelí obžalobě, toto stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 i snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.
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