Pořízení vlastního staršího bytu bylo koncem loňského roku nejsnazší v Ústeckém kraji. Za průměrnou měsíční mzdu tam bylo možné koupit přibližně 1,25 metru čtverečního ve starším bytě. Naopak nejmenší dostupnost bydlení byla v Praze, kde jsou sice nejvyšší průměrné příjmy, ale také nejdražší nemovitosti v republice. Za průměrný měsíční plat si lidé mohli v hlavním městě pořídit necelý půlmetr čtvereční. Dostupnost bydlení tak byla v Praze třikrát nižší než v Ústeckém kraji. Vyplývá to z analýzy sítě realitních kanceláří RE/MAX, kterou má ČTK k dispozici.
Nejnižší ceny nemovitostí byly především na severu Čech. Například ve městech Horní Slavkov, Bílina, Habartov nebo Litvínov se ceny pohybovaly okolo 25 tisíc korun za metr čtvereční. Za Ústeckým krajem následovaly v dostupnosti vlastního bytu Karlovarský a Olomoucký kraj, kde bylo také možné za průměrnou měsíční mzdu pořídit alespoň jeden metr čtvereční ve starším bytě.
„Ústecký kraj si udržuje silnou pozici z hlediska dostupnosti a zároveň roste zájem investorů, kteří zde vidí potenciál do budoucna. Dalším impulzem může být plánovaná vysokorychlostní trať, která propojí Ústí nad Labem s Prahou a zlepší dopravní dostupnost regionu,“ uvedl generální ředitel sítě RE/MAX pro Česko a Slovensko Jan Hrubý.
V Praze se pak ve čtvrtém čtvrtletí metr čtvereční ve starším bytě prodával v průměru za téměř 136 tisíc korun a průměrná mzda činila 64 980 korun. Za průměrnou hrubou měsíční mzdu si tak v hlavním městě bylo možné pořídit 0,47 metru čtverečního.
Podobná situace byla v Jihomoravském kraji. Průměrná mzda zde činila 51 922 korun, bylo možné za ni pořídit 0,56 metru čtverečního v bytě z druhé ruky. V samotném Brně byla situace ještě horší a dostupnost bydlení tam byla srovnatelná s Prahou.
„Praha i Brno dlouhodobě přitahují silnou poptávku díky pracovním příležitostem, vyšším příjmům, kvalitní občanské vybavenosti i rozvinuté infrastruktuře. Ceny nových bytů v loňském roce dosahovaly v Praze průměru 177 tisíc korun za metr čtvereční a v Brně 145 tisíc. V nejatraktivnějších částech Prahy ale už dnes nejsou výjimkou ani nabídkové ceny kolem 300 tisíc korun za metr čtvereční,“ dodal Hrubý.
Dostupnost vlastnického bydlení v Česku je podle Hrubého jedna z nejnižších v Evropě. Za deset let se ceny nemovitostí zvýšily v průměru o 120 procent, kdežto průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 90 procent.
