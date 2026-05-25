V jednom ze svých posledních rozhovorů, který dokonce ČNB uveřejnila na svých stránkách, se její guvernér Aleš Michl mimo jiné zamýšlí nad tím, jak řešit bytovou krizi mladých. Z jeho stručných vyjádření vyplývá, že by si mladý člověk měl, zjednodušeně řečeno, založit start-up, pracovat za nižší mzdu, získat v něm podíl a po úspěšném prodeji firmy „vydělat balík“. Pokud by to bylo myšleno v jasné nadsázce, nebylo by to sice moc vtipné, ale dejme tomu bychom se nad tím asi nepozastavovali. Z kontextu rozhovoru to ale nepůsobí jen jako úplně nevinný bonmot. I na poměry české debaty o bydlení jde o pozoruhodnou radu. Člověku skoro vytane na mysl apokryfní výrok Marie Antoinetty: „Když nemají chleba, ať jedí koláče.“ Má to několik rovin.
Co se dočtete dál
- Jak rada „založte start-up“ posouvá strukturální problém bydlení na jednotlivce.
- Jakou roli hraje ČNB ve financování bydlení přes sazby a podmínky hypoték.
- Proč běžné mzdy nedostačují na standardní bydlení.
