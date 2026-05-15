Bankovní rada ČNB na svém posledním zasedání rozhodla opět o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta. To nebylo žádné překvapení, mnohem zajímavější byla následná tisková konference guvernéra Aleše Michla a nová prognóza z dílny centrální banky. Ta naznačuje zvýšení sazeb až o 50 bazických bodů během tohoto čtvrtletí a i samotný guvernér prozradil, že na příštím jednání se bude rozhodovat mezi stabilitou a zvýšením sazeb. Bude tomu ale tak doopravdy?
Bankovní rada sice nově hodnotí rizika jako proinflační, ale guvernér uvedl, že alternativní scénář, ve kterém by česká ekonomika výrazně zpomalila, by si naopak vyžádal snížení sazeb, a to za předpokladu ukotvených inflačních očekávání a bez sekundárních dopadů šoku do inflace.
V tuto chvíli se tak zdá centrálním bankéřům na Příkopech jako nejlepší strategie počkat na další vývoj, zejména v otázce blízkovýchodního konfliktu. Rezistenci ke zvyšování sazeb pak vidíme také ve vyjádření, že českou ekonomiku postihl negativní nabídkový šok v mnohem lepší pozici než v roce 2022, což vytváří čas na vyhodnocení všech dopadů do reálné ekonomiky.
Dále z predikce ČNB vyplývá, že inflace poklesne z dubnových 2,5 procenta (banka odhadovala 2,4 procenta) na 2,1 procenta v květnu a červnu. To se nám jeví realistické pouze v případě okamžitého konce války na Blízkém východě a normalizace cen pohonných hmot na předválečnou úroveň, což však není příliš pravděpodobné.
Zároveň je predikováno, že na měnověpolitickém horizontu by se inflace měla pohybovat poblíž dvouprocentního cíle. Hodnotíme predikci ČNB jako velmi optimistickou a nabízí se otázka, zda nejsou podceňovány sekundární dopady vyšších cen pohonných hmot do dalších částí ekonomiky.
S korunou na věčné časy. Vláda ruší poslední rituály spojené s „příjímáním“ eura, skutečná šance zmizela před 20 lety
Jedním z klíčových úkolů jakékoli centrální banky je ukotvit inflační očekávání v ekonomice v blízkosti svého inflačního cíle, aby ho mohla dlouhodobě naplňovat. Tato nová prognóza se zdá, jako by měla hrát v tomto směru podpůrnou roli. Nicméně pokud se sekundární efekty války na Blízkém východě ukážou jako výraznější, ČNB bude muset vytáhnout silnější kalibr.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist