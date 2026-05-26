Premiér Andrej Babiš (ANO) včera vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5 procenta, v eurozóně 2,0 procenta. ČNB na dotaz ČTK uvedla, že se k výrokům politiků nevyjadřuje. Podle zákona je centrální banka nezávislá.

„Vyzývám guvernéra ČNB, aby snížil sazby. Nevidím důvod, proč občané a firmy v České republice platí o jedno procento vyšší základní sazbu než v eurozóně,“ řekl Babiš. Měnovou politiku ČNB kritizoval v souvislosti s cenami hypoték. Jeden ze sloganů hnutí ANO ve volební kampani sliboval nižší hypotéky, úrokové sazby hypoték v posledních měsících však mírně vzrostly. Podle premiéra na dražších hypotékách vydělávají banky.

Michl minulý týden v rozhovoru pro podcast Insider řekl, že úrokové sazby ČNB v dohledné době níž nepůjdou a že se nebrání jejich zvýšení, pokud poroste zadlužování a množství peněz v oběhu. Prohlásil, že nepřipustí růst inflace i za cenu ekonomických škod a je připravený kvůli tomu i „zdrtit ekonomiku“.

