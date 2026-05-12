České dluhopisové trhy aktuálně zažívají jeden z historicky největších rozporů mezi očekáváním investorů a názorem ČNB. Zatímco očekávání finančních trhů kolísají okolo dvou až tří zvýšení úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu do konce letošního roku, komunikace ze strany ČNB jednoznačně vyznívá pro jejich stabilitu. Příliš na tom nezměnilo ani zasedání bankovní rady minulý týden, kdy jsme se dočkali jen mírného „přitvrzení“ hodnocení bilance rizik pro splnění cíle na „proinflační“.
Klíčové argumenty ČNB proti zvýšení úrokových sazeb jsou v zásadě tři. Prvním je nejistota spojená s délkou konfliktu a jeho dopadem na trh s ropou a ostatními komoditami. Dále považují představitelé ČNB současnou úroveň repo sazby 3,5 procenta za mírně restriktivní, což ČNB spolu s nízkou inflací poskytuje dostatek času na případnou reakci.
Nečekaně optimistická je i nová prognóza. Její rozdíl oproti té předválečné je překvapivě malý. Inflace by sice v zimě mohla překročit tři procenta, ale pak by se měla rychle vrátit k dvouprocentnímu cíli. Důsledky válečného konfliktu na růst HDP by měly být dle ČNB minimální. Pro letošní rok došlo ke snížení prognózy růstu o čtyři desetiny procentního bodu na 2,5 procenta, pro příští jen o dvě desetiny na 2,7 procenta.
Současná situace bohužel není jen o vysokých cenách ropy, říká člen rady ČNB Jakub Seidler
Ze strany ČNB by tento scénář vyžadoval jen jedno až dvě dočasná zvýšení úrokových sazeb s opětovným návratem repo sazby k současné úrovni v průběhu příštího roku. To je dokonce příznivější scénář, než ukazovala předválečná prognóza. ECB a jiné centrální banky vnímají největší nákladový šok od invaze Ruska na Ukrajinu jinak. Signalizují nutnost preventivního zvýšení úrokových sazeb a například norská centrální banka svoji základní úrokovou sazbu zvýšila minulý týden.
Nicméně ČNB není na lodi válečného optimismu sama. Válku by nejraději „vyseděla“ například i polská centrální banka a názor ČNB sdílí i analytici, kteří téměř jednohlasně očekávají repo sazbu na současné úrovni i v ročním horizontu. Bude-li tomu tak, pak české dluhopisové trhy čekají zářné zítřky a nás všechny vyjde celá íránská polízanice dost lacino.
