Ozbrojené síly Íránu jsou připraveny na pozemní operaci Spojených států a jejich spojence v regionu potrestají, uvedl v neděli podle agentury Reuters předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. O tom, že Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu, informoval deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele. Nešlo by však o plnohodnotnou invazi, nýbrž o nájezdy speciálních jednotek a pěchoty. Pentagon se k tomu dosud nevyjádřil. USA, které s Izraelem od konce února podnikají vzdušné údery proti Íránu, mezitím posilují svou pozici na Blízkém východě.
„Nepřítel (USA) veřejně mluví o mírových jednáních, přitom tajně plánuje pozemní útoky,“ prohlásil Ghálíbáf.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech vydává prohlášení, že válka se chýlí ke konci, a současně vyhrožuje, že ji ještě vyostří. Například tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová varovala, že pokud Teherán neukončí své jaderné ambice a nepřestane vyhrožovat USA a jejich spojencům, je Trump „připraven rozpoutat peklo“. Sám ale podle mluvčí dosud neučinil žádné rozhodnutí a Pentagon mu pouze připravuje varianty případné pozemní invaze. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zase v pátek řekl, že konec války s Íránem je otázka týdnů, nikoli měsíců, a že USA nemusí zahájit pozemní invazi do Íránu, aby dosáhly svých cílů.
Server Axios minulý týden napsal, že Trump zvažuje okupaci íránského ostrova Charg, jenž slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Charg leží asi 25 kilometrů od íránského pobřeží. Podle WP se také diskutuje o operaci v dalších pobřežních oblastech poblíž Hormuzského průlivu s cílem najít a zničit zbraně, které mohou ohrozit komerční a vojenskou lodní dopravu.
Americké ministerstvo obrany zvažuje, že do oblasti Blízkého východu vyšle až 10.000 dalších vojáků. Čerstvé síly, jež by nejspíše zahrnovaly pěchotu a posádky obrněných vozidel, by doplnily zhruba 5000 příslušníků námořní pěchoty a několik tisíc vojáků z elitní 82. výsadkové divize, kteří byli do oblasti vysláni už dříve. Podle listu Wall Street Journal není jasné, kde přesně na Blízkém východě mají být tyto jednotky nasazeny, je ale pravděpodobné, že budou působit v dosahu Íránu a ostrova Charg. Za první měsíc současné války na Blízkém východě zemřelo 13 amerických vojáků.
