V poslední době se stále častěji objevují diskuse o potřebě rozvoje českého kapitálového trhu. Většinou jde o to, jak více zapojit soukromé peníze domácností a institucionálních investorů do rozvoje české ekonomiky a jak posílit roli kapitálového trhu vedle tradičně dominantního bankovního financování.
Ještě poměrně nedávno byl u nás „kapitálový trh“ vnímán v podstatě jako synonymum pro komentáře k dění na pražské burze. Pochopení toho, co kapitálový trh ve skutečnosti je, jaké má segmenty a jakou roli v něm hrají jednotliví hráči – investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy, pojišťovny a další institucionální investoři –, bylo vyhrazeno především úzké skupině odborníků, kteří se na tomto trhu profesně pohybovali.
Co se dočtete dál
- Jak efektivně zapojit přebytečnou likviditu bank do financování reálné ekonomiky?
- Jak podpořit vznik a růst správců rizikových a reálných aktiv v ČR?
- Jak zkrotit neregulovanou část trhu a chránit drobné investory bez přehnaného paternalismu?
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