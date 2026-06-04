V poslední době se stále častěji objevují diskuse o potřebě rozvoje českého kapitálového trhu. Většinou jde o to, jak více zapojit soukromé peníze domácností a institucionálních investorů do rozvoje české ekonomiky a jak posílit roli kapitálového trhu vedle tradičně dominantního bankovního financování.

Ještě poměrně nedávno byl u nás „kapitálový trh“ vnímán v podstatě jako synonymum pro komentáře k dění na pražské burze. Pochopení toho, co kapitálový trh ve skutečnosti je, jaké má segmenty a jakou roli v něm hrají jednotliví hráči – investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy, pojišťovny a další institucionální investoři –, bylo vyhrazeno především úzké skupině odborníků, kteří se na tomto trhu profesně pohybovali.

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Co se dočtete dál

  • Jak efektivně zapojit přebytečnou likviditu bank do financování reálné ekonomiky?
  • Jak podpořit vznik a růst správců rizikových a reálných aktiv v ČR?
  • Jak zkrotit neregulovanou část trhu a chránit drobné investory bez přehnaného paternalismu?
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