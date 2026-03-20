Evropská regulace a první licence udělené Českou národní bankou podle unijního nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) mohou u veřejnosti vyvolat dojem, že kryptoměny se přesouvají do světa „bezpečnějších“ investic. Takové závěry jsou však zavádějící – dohled ČNB je pro kultivaci trhu důležitý, ale automaticky neznamená, že by investice do kryptoměn dostaly státní punc kvality.
Je zásadně správně, že licencované společnosti budou podléhat přísnějším pravidlům. ČNB může kontrolovat jejich řízení rizik, vnitřní kontrolní systémy, ochranu klientských aktiv i to, jak komunikují se zákazníky. Může ukládat nápravná opatření, sankce a v krajním případě i odebrat licenci. Pro trh to znamená posun: snižuje se prostor pro chaos, neodbornost a část nejvýraznějších selhání.
Falešné účty na jména teroristů. Firma známého kryptopodnikatele válčí s Fio bankou kvůli vypovězení služeb
Jenže dohled nad poskytovatelem služby není totéž jako posouzení kvality samotné investice. Regulátor může hlídat platformu, ale z volatilního aktiva neudělá aktivum stabilní. Může zvýšit bezpečnost úschovy nebo férovost pravidel, ale nezaručí, že projekt má ekonomickou logiku, že aktivum není předražené nebo že investor neskončí ve ztrátě. Sama ČNB před takovými zkratkovitými závěry ostatně výslovně varuje.
Zvlášť když někdo používá licenci jako marketingový argument, měl by se mít potenciální investor na pozoru. Licence může znamenat, že společnost splnila regulatorní podmínky. Neznamená ale, že každé nabízené aktivum je prověřené, rozumně oceněné nebo vhodné pro běžného investora.
Růst S&P 500 je jen iluze. Bitcoin zamíří na půl milionu, říká manažer hedgeového fondu
Trh kryptoměn se díky regulaci může stát přehlednějším a v některých ohledech bezpečnějším. Pořád ale zůstává prostorem vysokého rizika, silné volatility a časté informační asymetrie. Kdo do něj vstupuje, neměl by se ptát jen na to, zda je poskytovatel služeb pod dohledem – klíčové je, aby si investor ujasnil, do jakého produktu vkládá prostředky a z jakých důvodů by si dané aktivum mělo udržet hodnotu i do budoucna. Podcení-li tuto základní úvahu, může o investované prostředky přijít – a regulátor ho před takovým výsledkem neochrání.
