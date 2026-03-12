Do neobvyklého sporu se mezi sebou pustily společnosti Simple Coin Money (SCM), kterou vlastní známý český kryptopodnikatel Pavel Niedoba, a Fio banka. Rozepři provázejí nejen žaloby, ale i zakládání falešných účtů na jména teroristů a dalších například politicky exponovaných osob. A to ve snaze druhou stranu sporu nachytat a využít to ve svůj prospěch.

Vše je důsledkem toho, že Fio banka před dvěma lety společnosti zabránila v přístupu k jejímu účtu. Až dodatečně to pak vysvětlovala tím, že firma SCM nedodržuje pravidla pro prevenci proti praní špinavých peněz (tzv. AML požadavky). Minulý měsíc ale soud rozhodl, že banka odepření v přístupu k účtu a následné vypovězení smlouvy nedostatečně odůvodnila. A poukázal také na nesrovnalosti v tom, jak banka prověřuje některé platby směřující na její speciální konta.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.