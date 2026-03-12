Do neobvyklého sporu se mezi sebou pustily společnosti Simple Coin Money (SCM), kterou vlastní známý český kryptopodnikatel Pavel Niedoba, a Fio banka. Rozepři provázejí nejen žaloby, ale i zakládání falešných účtů na jména teroristů a dalších například politicky exponovaných osob. A to ve snaze druhou stranu sporu nachytat a využít to ve svůj prospěch.
Vše je důsledkem toho, že Fio banka před dvěma lety společnosti zabránila v přístupu k jejímu účtu. Až dodatečně to pak vysvětlovala tím, že firma SCM nedodržuje pravidla pro prevenci proti praní špinavých peněz (tzv. AML požadavky). Minulý měsíc ale soud rozhodl, že banka odepření v přístupu k účtu a následné vypovězení smlouvy nedostatečně odůvodnila. A poukázal také na nesrovnalosti v tom, jak banka prověřuje některé platby směřující na její speciální konta.
