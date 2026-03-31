Nové centrum větrné energetiky čítající až šestnáct elektráren v Libereckém kraji nevznikne. Projekt, který loni v létě oznámila společnost ČEZ PV & Wind, se měl stát největším větrným parkem v Česku. Bývalý vojenský prostor Ralsko se pro toto využití jevil jako vhodný. Už od roku 2010 je tam také největší fotovoltaická elektrárna v Česku a další se v této oblasti připravují.
Jako první o ukončení projektu informoval vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) ve videu na svém facebookovém profilu. Sklidil za to poděkování od mnoha fanoušků. Jak ale HN zjistily, Turek na toto rozhodnutí neměl vliv.
„Mám dobrou zprávu pro ty z vás, kteří se bojíte, že ve vaší blízkosti budou vystavěny větrné elektrárny. Konkrétně obyvatelům Ralska vzkazuji, že dnes ráno byl odeslán dopis vašemu starostovi, že v Ralsku větrné elektrárny nebudou. Takže vám gratuluji,“ uvedl v pondělí na sociální síti Turek.
Video působí, jako by se Turek o toto rozhodnutí nějakým způsobem zasadil. Tak tomu ale není. Podle energetické společnosti ČEZ za jejím rozhodnutím stojí jiné důvody. „Čekali jsme zejména na dokončení dlouhodobého měření větrnosti v lokalitě a jeho vyhodnocení akreditovaným nezávislým odborníkem. Ukázalo se, že dlouhodobá rychlost větru v místě uvažovaného projektu nedává dostatečné záruky pro udržitelnou ekonomiku projektu. V jeho dalším rozvoji jsme se tak rozhodli nepokračovat,“ řekl mluvčí ČEZ Martin Schreier.
Že za ukončením projektu stojí ČEZ, následně potvrdil HN i Turek. Starosta Ralska Miroslav Tůma (ANO) sdělil, že dopis ještě neviděl, zrušení projektu pro něj ale není překvapením. „O tom, že elektrárny nebudou, už rozhodlo minulý týden městské zastupitelstvo a následně i ČEZ,“ řekl Tůma.
Minulý týden v úterý zastupitelstvo Ralska na svém mimořádném jednání rozhodlo, že se skupinou ČEZ nebude o větrném parku dál jednat. Nelíbilo se mu, že investor s radnicí nekomunikuje. Nereagoval podle něj ani na pozvání na veřejné debaty, které k projektu svolaly místní organizace, jako je třeba společnost Kraj pod Ralskem. „My jsme vyzvali v lednu ČEZ, jestli by se účastnil debat, a dodneška nepřišla odpověď. Není to jednoduchá situace, otázek je mnoho,“ sdělil po jednání Tůma. Zastupitelstvo se věcí podle starosty do komunálních voleb v říjnu už určitě zabývat nebude.
„Už minulý týden jsme vzali na vědomí vyjádření vedení Ralska nepokračovat dále v jednání o projektu větrného parku. S vedením města jsme opakovaně jednali a poskytli mu vždy veškeré aktuální informace o projektu. Stejně jako v případě našich ostatních projektů větrných elektráren v České republice jsme byli připraveni ho představit na veřejné debatě, a to v momentu, kdy by byly definitivně jasné jeho základní parametry,“ reagoval mluvčí Schreier.
V bývalém vojenském prostoru Ralsko plánovala společnosti ČEZ PV & Wind vybudovat 16 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu od 88,96 do 115,2 megawattu (MW). Záměr se týkal místních částí Ralska Náhlov a Svébořice.
Investor počítal s celkovou výškou elektráren až 250 metrů. K záměru dostal krajský úřad v Liberci téměř 200 připomínek a tři petice. Pod jednu z nich se na webu podepsalo téměř 2000 lidí.
