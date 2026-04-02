Po úterním společném jednání české a slovenské vlády přišel ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) s plánem na další změnu: chce, aby jeho resort přímo rozhodoval o tom, na které filmy půjdou státní peníze. Konkrétně mu vadí podpora filmů o LGBT+ lidech. Chce proto připravit změnu zákona, která mu přímé zásahy umožní. Zástupci kulturní scény přitom nejen u této změny vidí inspiraci na sousedním Slovensku, kde po vládních zásazích krachují kulturní instituce.
Ministr Klempíř se ve svém úterním příspěvku na Facebooku odkazuje na „desítky zpráv“, které mu chodí od lidí. „Ptáte se naprosto přímo: Proč jde téměř milion korun z veřejných peněz fondu na film o queer komunitě? Proč stát financuje aktivismus? Takhle to dál nejde. Už brzy předložím novelu zákona, která to změní,“ napsal s odkazem na LGBT+ lidi.
A dodal, že by o přerozdělování peněz na filmovou, televizní nebo videoherní tvorbu přes Státní fond audiovize rád rozhodoval napřímo – podobně jako je to v případě dotací vyplácených jeho resortem. Že to v tuto chvíli není možné, je pak podle něj vinou jeho předchůdce Martina Baxy (ODS).
Ten toto nařčení na dotaz HN označil za lež. „Považuju to sdělení pana ministra Klempíře za nehorázné. Žádný Baxův zákon, který by způsobil to, co popisuje, se nestal,“ řekl.
Podle Baxy je nepřípustné, aby o rozdělení peněz na podporu filmů rozhodoval ministr. „Za Státní fond audiovize vždy vydávaly rozhodnutí jeho poradní orgány, v současné době jsou to rady. A ten avizovaný návrh zákona mi přijde legislativně neproveditelný,“ popsal. Členy celkem čtyř rad fondu jsou v tuto chvíli režiséři, scenáristé a filmoví experti a volí je poslanci na základě nominací profesních organizací.
Samotný krok i odůvodnění této změny vidí Baxa jako přímou inspiraci u současné slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové, která pochází z pravicově populistické Slovenské národní strany. „Mám pocit, že si pan Klempíř dovezl inspiraci ze Slovenska – tím, že chce posuzovat, co je a není správná kultura. Obzvláště co se týká LGBT+ problematiky, to považuju za věc, co ministr kultury nikdy nemá říct,“ dodal. Právě sexuální menšiny jsou častým cílem slovních útoků i ministryně Šimkovičové.
Na viditelné kopírování slovenských kroků v kultuře upozorňuje například také tamní novinář a spisovatel Michal Tallo. „Je jasně vidět, že ministr Klempíř jde v Česku věrně bod po bodu podle manuálu od Šimkovičové. A myslím, že se tím ani netají,“ popsal HN s tím, že o sobě tito politici vzájemně mluví pozitivně. Premiér Andrej Babiš (ANO) zároveň vyzval členy své vlády k užší spolupráci se slovenskými kolegy, v rámci které proběhlo také tento týden společné jednání obou kabinetů.
Po nástupu vlády Roberta Fica v říjnu 2023 přišly na Slovensku velké zásahy do kultury a médií. Tamní kulturní scéna upozorňuje na kroky kabinetu, který vyměnil vedení tamní veřejnoprávní televize a rozhlasu, ale také většiny institucí od divadel po muzea. Šimkovičová také kultuře snížila rozpočty téměř na polovinu a došlo k velkému propouštění. Peníze v sektoru nyní přerozděluje jen instituce, kterou ministryně nově založila.
Od té doby se na Slovensku konají protesty organizované občanskou platformou Otevřená kultura, jejíž součástí je i Tallo. Podle jejích zástupců nyní kulturní instituce vedou lidé bez zkušeností, kteří jsou však loajální Šimkovičové. Veřejnoprávní televize STRV zároveň podle serveru Aktuality.sk například tento víkend neodvysílala záznam z předávání tamních hudebních cen Radio_Head Awards proto, že byl galavečer plný kritických projevů umělců vůči Ficově vládě.
Tallo vnímá jasnou podobnost se Slovenskem v prvních krocích Klempíře, který své působení v roli ministra letos začal finančními škrty a výměnou šéfky Národní galerie Alicje Knastové. Brzy by měl zároveň předložit změnu financování České televize a Českého rozhlasu tak, že zruší koncesionářské poplatky hrazené občany – o čemž se Klempíř podle vyjádření pro server iDnes.cz právě se Šimkovičovou v lednu radil.
Inspirovat by se tak podle Talla mohl právě i v případě rozhodování o přerozdělování státních peněz na filmy. Na Slovensku totiž už před dvěma lety prošla změna zákona, která proměnila způsob, jakým se volí radní do tamního Audiovizuálního fondu. Ten funguje velmi podobně jako v Česku – rady posuzují podněty od odborných komisí o přidělení peněz na konkrétní projekty.
Nyní část těchto radních na Slovensku volí přímo ministerstvo kultury a část z nich jsou i zaměstnanci tohoto resortu. Podle Slovenské filmové a televizní akademie jsou nyní na nominaci Šimkovičové součástí rady lidé, kteří nemají žádné znalosti z oboru filmu a televize.
„V praxi to vypadá tak, že odborné komise už fakticky nemají pravomoci. Můžou jen doporučit radě, aby podpořila konkrétní projekt. Všechna jejich doporučení na projekty s tematikou LGBT+, životního prostředí nebo feminismu jsou ale radou zamítaná. Například s argumenty, že by šlo o morální kažení mládeže,“ popsal Tallo.
Proti Klempířově příspěvku se ohradili i někteří čeští umělci. „Díla o queer komunitě nejsou aktivismus. Aktivistický film je mimochodem také film, ale těch máme skutečně jen pár,“ reagovala na svém Instagramu například spisovatelka a scenáristka Klára Vlasáková.
Česká kulturní scéna by se nyní podle Talla měla raději připravit na podobný scénář dalšího ovlivňování kulturní tvorby. Přiznává ale zároveň, že ze slovenské zkušenosti na to zřejmě neexistuje řešení. „Je to boj s větrnými mlýny. Na Slovensku každý týden zanikají různé instituce v regionech, divadla, časopisy, umělecké a literární festivaly. Fungovaly dlouho v rozpočtovém provizoriu a nemají z čeho žít. Je to velmi smutné a demotivující sledovat. A všichni jsme už velmi unavení,“ dodal Tallo.
S přispěním Veroniky Capákové
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist