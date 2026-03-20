Situace v české kultuře se vyostřuje a ministr Oto Klempíř (Motoristé sobě) je pod tlakem hned z několika stran. Koaliční partneři po něm netrpělivě požadují, aby rychle dodal zákon rušící rozhlasové a televizní poplatky, zároveň se proti jeho finančním škrtům v rozpočtu bouří v ulicích umělci. A do toho ministr udělal další, poněkud překvapivý, krok: odvolal z funkce dosavadní ředitelku Národní galerie Alicju Knastovou.
Ta se přitom o svém vyhazovu dozvěděla od úředníků, nikoliv od ministra osobně. Sám Klempíř svůj krok zdůvodnil až později: „Národní galerie vstupuje do další fáze, ve které je potřeba výraznější odborný rozvoj a jasná ambice posunout ji mezi přední evropské instituce.“
Knastová byla dlouhodobě kritizována za svůj mikromanažerský styl vedení i klesající návštěvnost galerie. „Nebyla schopna připravit respektovanou výstavu, investiční akci ani rekonstrukci Veletržního paláce či depozitáře,“ popisuje zdroj HN podrobně seznámený se situací v kulturních institucích státu.
Seznam Zprávy také informovaly, že Klempíř rozpustil i garanční radu, se kterou by měl v normálním případě dopředu takový krok projednat. A právě okolnosti a forma výpovědi jsou pro odborníky i některé poslance zarážející. „Připomíná mi to trochu slovenskou cestu, protože ten krok není dobře vysvětlený. Nemám zprávy o tom, že by byla Národní galerie špatně řízená,“ uvedl předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Ve veřejném prostoru se začala šířit informace, že si jejím vyhozením chce ministr naklonit alespoň část kulturní obce. „Klempířův krok přichází v logické době. Knast nemá na scéně dobrou pověst. To by mohlo Klempířovi přinést alespoň u části kulturní obce body navíc,“ napsal například novinář Jan Vitvar, který situaci kolem Národní galerie mapuje dlouhodobě.
Že by ale dokázal Klempíř svou neoblíbenost u umělců zvrátit, není příliš pravděpodobné. „Znepokojila mě nízká transparentnost tohoto kroku,“ uvedla například Eliška Drbohlavová z iniciativy Stojíme za kulturou.
Dočasně povede galerii dosavadní kurátorka sbírky Starého umění Olga Kotková. Toho, kdo celou instituci převezme nastálo, čeká náročný úkol. Podle zdrojů HN už ministr hledá náhradníka, ale zájemců o „nevděčné“ křeslo příliš není.
Podle politologa Milana Školníka z České zemědělské univerzity je největším problémem Klempířova komunikace. „Kultura je specifický rozmanitý a hodně podfinancovaný sektor. Odvolání ředitelky je dílčí věc, uměleckou obec si ale nakloní jen skutečným zájmem o jejich problematiku, včetně cest do regionů. Druhá věc jsou finance, což je asi ten největší strukturální problém,“ myslí si Školník.
Hamáček ve sněmovně opět jako doma. Strnadův člověk má zlatou kartu a s ní doživotní přístup k poslancům
Nejvyostřenější situace panuje kolem zrušení koncesionářských poplatků. Klempíř totiž zatím nemá žádný návrh, jak změnu provést – což se nelíbí koaličním partnerům. Změnu financování veřejnoprávních médií si totiž vláda Andreje Babiše (ANO) dala do programového prohlášení a spěchá na něj. Premiér již dříve oznámil, že je lidé přestanou platit k 1. lednu 2027.
Klempíře tak tlačí čas. „Nechte pracovat politiky na zákoně a pak se o tom budeme bavit,“ řekl ministr nevrle na čtvrtečním mediálním výboru. Dodal, že případná diskuse s dotčenými subjekty „by byla nekonečná“.
Šéf České televize Hynek Chudárek ale namítá, že televize musí plánovat dlouho dopředu, má již skoro hotový rozpočet na rok 2027 a podepsané různé smlouvy, které ji zavazují k plnění přesných kvót. „A to všechno má obrovský vliv na tu změnu, která by měla podle programového prohlášení nastat, ale my máme nulovou informaci, nevíme vůbec nic,“ stěžuje si Chudárek. Ministr Klempíř nakonec slíbil, že bude o dalším postupu informovat do dvou týdnů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist