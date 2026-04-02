Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters uvedl, že vážně uvažuje o stažení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Důvodem je podle něj neochota dalších členských států NATO podpořit americké cíle ohledně Íránu.
Trump má v noci na čtvrtek našeho času vystoupit s projevem, který se bude týkat americko-izraelských úderů na Írán. Údery proti Íránu, které zažehly válku na Blízkém východě, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu.
Trump agentuře Reuters také řekl, že v projevu vyjádří „znechucení“ z NATO kvůli tomu, co pokládá za nedostatek podpory amerických cílů v Íránu. Dodal, že „rozhodně“ uvažuje o pokusu Spojené státy ze Severoatlantické aliance vyvést.

O možnosti stáhnout USA z NATO Trump také hovořil s britským deníkem The Daily Telegraph. Šéf Bílého domu transatlantickou alianci označil za nefunkční, stejně ji podle něj vnímá i ruský prezident Vladimir Putin. Trump v minulosti alianci bez USA označil za papírového tygra a evropské spojence za zbabělce.

Trump kritizuje partnery z NATO kvůli tomu, že podle něho nedělají nic, aby Spojeným státům pomohli ve válce proti Íránu, jejíž zahájení s nimi nekonzultoval.
Washington například žádá o vojenskou podporu k zajištění Hormuzského průlivu. Klíčovou námořní cestu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky, které pokračují pátým týdnem. Za normální situace tudy tankery převáží zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).
Američané rovněž Evropanům vytýkají, že americké armádě neumožňují využívat jejich vojenské základny pro útoky na Írán. V rozhovoru se stanicí Fox News to v noci na středu zmínil šéf americké diplomacie Marco Rubio. Ministr zahraničí řekl, že USA budou muset po skončení současné války proti Íránu své vztahy s NATO přehodnotit. Konečné rozhodnutí je však podle něj na Trumpovi.
