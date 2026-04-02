Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost o vstup na burzu. Informovala o tom ve středu agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Firma by podle zdrojů mohla usilovat o to, aby ji primární veřejná nabídka akcií (IPO) ocenila na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 37 bilionů Kč).
SpaceX míří na burzu. Jak si na akcie vsadit už teď, aby to nedopadlo jako s CSG
Agentura Bloomberg již dříve informovala, že společnost SpaceX by v rámci vstupu na burzu mohla prodejem svých akcií získat až 75 miliard dolarů. Překonala by tak dosavadní rekord saúdskoarabské ropné firmy Saudi Aramco, která v roce 2019 při vstupu na burzu získala 29 miliard dolarů.
Společnost SpaceX letos převzala Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI). Tato transakce ohodnotila společnost SpaceX na bilion dolarů a firmu xAI na 250 miliard dolarů.
Zdroje uvedly, že SpaceX předložila regulátorům ze SEC takzvanou důvěrnou žádost o vstup na burzu. Ta firmě umožňuje získat zpětnou vazbu od regulátorů a provést na jejím základě úpravy plánu pro vstup na burzu před jeho oficiálním zveřejněním.
Podle agentury Bloomberg by firma SpaceX mohla své akcie uvést na trh v červnu. Ve vstupu na burzu by tak předstihla firmy OpenAI a Anthropic, se kterými xAI soupeří v oblasti umělé inteligence.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku kolem 644 miliard dolarů (zhruba 13,6 bilionu Kč).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
