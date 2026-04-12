Víkendové jednání mezi znepřátelenými USA a Íránem o ukončení pět týdnů trvající války skončilo naprostým fiaskem. Obě země si po rozhovorech v pákistánském Islámábádu vzájemně stěžují na nepochopení, nedůvěru a podezíravost. Prezident USA Donal Trump přilil v neděli pozdě odpoledne ještě olej do ohně, když oznámil, že americké námořnictvo, „nejlepší na světě“, zahajuje s okamžitou platností blokádu Hormuzského průlivu.
Jeho plavidla zastaví všechny lodě, které se budou snažit do něj vplout, nebo vyplout. „Požádal jsem US Navy, aby zablokovala každé plavidlo, které zaplatilo Íránu za proplutí strategické vodní cesty pro dodávky ropy a plynu,“ uvedl Trump.
„Blokáda začne brzy, budou do ni zapojeny i jiné země. Íránu nebude dovoleno, aby z tohoto nezákonného vydírání těžil. Chtějí peníze (za průjezd) a co je ještě důležitější, chtějí jádro,“ uvedl Trump s tím, že ozbrojené síly USA zůstávají připraveny a „dodělají to málo, co z Íránu zbylo“.
