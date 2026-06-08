Válka v Íránu a následná blokáda Hormuzského průlivu výrazně ovlivnily i domácí stavební byznys. Kvůli prudkému zdražení ropy vystřelila vzhůru cena polystyrenu a stalo se z něj nedostatkové zboží. Jaká je na trhu situace zhruba po třech měsících?
Po prvních turbulentních týdnech se poměrně uklidnila – dlouhé čekací lhůty se postupně zkracují, lidé si však za zateplení domu podstatně připlatí. Ceny se po počátečním nárůstu stále drží vysoko a stavební firmy už je začínají promítat do svých ceníků.
Co se dočtete dál
- Jak výrazně zdražil polystyren a jak se cena vyvíjí v posledních týdnech.
- Jaké jsou dodací doby materiálu.
- Jak na drahý polystyren reagují lidé a stavební firmy.
- Zdraží polystyren v následujících měsících?
- Které další stavebniny zdražují.
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