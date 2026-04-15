Spojené státy neprodloužily dočasné povolení, které třetím zemím umožňovalo bez rizika sankcí nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní výjimka, kterou USA zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že USA protiruské sankce rozšiřují.
Washington povolil zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech 12. března, přičemž opatření mělo trvat 30 dní. Sankce na ruskou ropu uvalily USA v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu s cílem omezit příjmy, kterými Moskva válku financuje.
Podle dvou amerických činitelů nechalo americké ministerstvo financí výjimku v tichosti vypršet a neobnovilo ji. Stejně tak podle těchto zdrojů nemá v úmyslu prodloužit obdobnou výjimku na nákup íránské ropy již naložené na tankerech, která má skončit 19. dubna.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý podle ruské státní agentury TASS uvedl, že Washington neučinil žádné oznámení ohledně možnosti prodloužení povolení na nákup části ruské ropy a ropných produktů ze strany třetích zemí.
Šéf ruské diplomacie Lavrov podle agentury TASS při návštěvě Číny uvedl, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nejenže zachovává protiruské sankce z dob předchozího šéfa Bílého domu Joea Bidena, ale i je dále posiluje a rozšiřuje.
Američtí zákonodárci z řad republikánů i demokratů, jakož i představitelé některých evropských zemí uvolnění amerických sankcí kritizovali s tím, že tyto výjimky pomohou Rusku v jeho válce proti Ukrajině, uvedl Reuters.
USA a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli riziku íránských útoků téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích v důsledku nynějšího konfliktu výrazně vzrostly.
Putin zamíří do Číny
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov po středečním jednání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v Pekingu uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin v první polovině tohoto roku navštíví Čínu. Slíbil také, že Rusko pomůže Číně nahradit výpadek dodávek energetických surovin z Blízkého východu. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.
K chystané návštěvě Putina v Číně ruský ministr zahraničí uvedl, že program je dosud předmětem jednání. Měl by však zahrnovat prodloužení smlouvy o dobrém sousedství a spolupráci obou zemí.
„Rusko může bezpochyby nahradit nedostatek zdrojů, který vznikl jak v Čínské lidové republice, tak v dalších zemích, které mají zájem s námi spolupracovat na rovnocenném a vzájemně výhodném základě,“ řekl Lavrov s odkazem na nynější faktickou blokádu Hormuzského průlivu – klíčové vodní cesty pro vývoz ropy a plynu z oblasti Perského zálivu – ze strany Íránu a Spojených států.
Současné rusko-čínské vztahy Lavrov označil za „neotřesitelné i tváří v tvář jakýmkoli bouřím“.
Si Ťin-pching během setkání v Pekingu řekl Lavrovovi, že „stabilita a jistota čínsko-ruských vztahů jsou obzvláště cenné“, uvedla agentura Reuters s odvoláním na čínská státní média. Podle agentury Nová Čína Si dodal, že by obě země měly posílit spolupráci v rámci multilaterálních institucí, jako je OSN.
Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se ještě více prohloubily po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Peking tento týden hostí řadu světových lídrů ze zemí, které čelí dopadům války na Blízkém východě. Patří mezi ně španělský premiér Pedro Sánchez, vládce Spojených arabských emirátů Muhammad ibn Zájid Ál Nahján a vietnamský lídr To Lam, připomněla agentura AFP.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist