Nebývale vulgární příspěvky na sociálních sítích, následované výhrůžkami, že zanikne celá civilizace, umělou inteligencí vygenerovaný obrázek, na kterém se stylizuje do samotného Ježíše Krista uzdravujícího na smrt nemocného. Nedávné výstupy Donalda Trumpa, vládce nejsilnější světové mocnosti, vyvolaly obavy o jeho duševní zdraví. A to nejen mezi jeho politickými protivníky.
Demokraté, kteří už dlouho zpochybňují Trumpovu mentální kondici, obnovili výzvy k uplatnění 25. dodatku americké ústavy, který umožňuje odstranit prezidenta z moci pro nezpůsobilost vykonávat funkci. Znepokojení vyjadřuje opozice, komici moderující večerní pořady či odborníci na duševní zdraví, píše deník New York Times.
Z únorového průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters vyplývá, že podle 61 procent Američanů se Trump s přibývajícím věkem chová stále více nevyzpytatelně. V lednovém průzkumu společnosti YouGov zhruba polovina dotázaných Američanů (49 procent) uvedla, že Trumpa považuje za příliš starého na to, aby byl prezidentem.
Je to paradox. Právě Donald Trump útočil před prezidentskými volbami na svého předchůdce v úřadu Joea Bidena, že nemá sílu vést Spojené státy mimo jiné kvůli svému vysokému věku, nazýval ho „ospalým Joem“. V té době bylo Bidenovi 81 let a Trumpovi 78. Letos v červnu Trump oslaví osmdesátku.
Datová redakce HN se u této příležitosti rozhodla zanalyzovat, jak jsou staří vládci a vládkyně všech zemí světa. Výsledkem jsou data pro nejvyšší představitele 195 zemí. Za lídry byli považováni ti, kteří mají skutečnou výkonnou moc. Například v USA to je neoddiskutovatelně prezident, ve Velké Británii se jedná o premiéra, v Německu o kancléře. V Česku byl z tohoto důvodu do srovnání zařazen předseda vlády Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel.
Co se dočtete dál
- Kde vládnou nejstarší prezidenti, kancléři či premiéři. Kde se nejvíc vzdalují věkem svým občanům.
- Obyvatelé kterých zemí si do svého čela zvolili naopak „mladou krev“.
- Jak si v žebříčku gerontokracie stojí Andrej Babiš a co má společného s Putinem a Lukašenkem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.