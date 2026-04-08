Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na středu SELČ) ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal: „Bůh žehnej skvělému íránskému lidu“.
„Dnes v noci zanikne celá jedna civilizace a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane. Nicméně, nyní, když máme úplnou a totální změnu režimu, kde převládají odlišné, chytřejší a méně radikalizované mozky, možná se může stát něco revolučně úžasného, kdo ví?“, napsal Trump. „Dozvíme se to dnes v noci, v jeden z nejdůležitějších okamžiků v dlouhé a složité historii světa. 47 let vydírání, korupce a smrti konečně skončí. Bůh žehnej skvělému íránskému lidu!“, dodal.
Trump Íránu hrozí, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí podle amerického prezidenta zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu. V nebývale vulgárním příspěvku Trump v neděli napsal: „V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom... Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle“, příspěvek zakončil „chválou Alláhovi“. V následujícím pak napsal „úterý 20:00“, což je středa 2:00 SELČ.
Trump svá ultimáta Íránu pro uzavření dohody či otevření Hormuzského průlivu v posledních dnech a týdnech opakovaně odkládal a své výhrůžky obměňoval, jeho poslední lhůta stanovená na dnešní večer je však provázena dosud nejzávažnější hrozbou, podotýká agentura AP. Nejnovější výhrůžky amerického prezidenta na adresu Íránu, zejména pak hrozba vyhlazením celé jedné civilizace, velmi znepokojují šéfa OSN Antónia Guterrese, uvedl dnes podle agentury AFP jeho mluvčí.
„Generální tajemník je velice znepokojen prohlášeními, která jsme slyšeli včera a znovu dnes ráno (...) a která naznačují, že celý národ či celá civilizace by mohly být vystaveny důsledkům politických a vojenských rozhodnutí,“ uvedl Guterresův mluvčí Stéphane Dujarric. „Žádný vojenský cíl neospravedlňuje masivní ničení infrastruktury společnosti ani úmyslné působení takového utrpení civilnímu obyvatelstvu,“ dodal.
Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání na úterním zasedání Rady bezpečnosti k rezoluci o Hormuzském průlivu uvedl, že pokud Trump naplní své hrozby, Teherán uplatní své přirozené právo na sebeobranu a podnikne „okamžité a přiměřené“ odvetné kroky. Vyhrožování zánikem celé jedné civilizace, nebude-li uzavřena dohoda, podle něj představuje podněcování k válečným zločinům a potenciálně ke genocidě. Mezinárodní společenství Íravání vyzval, aby se proti Trumpově rétorice ohradilo, než bude pozdě.
Nejmenovaný íránský vysoce postavený činitel agentuře Reuters sdělil, že si Írán a USA nadále vyměňují zprávy prostřednictvím Pákistánu. Teherán ale podle zdroje neprokáže flexibilitu, pokud po něm bude Washington požadovat, aby se pod nátlakem vzdal. Zdroj také uvedl, že Írán po Kataru Spojeným státům vzkázal, že pokud USA zaútočí na íránské elektrárny, íránské odvetné údery „uvrhnou do tmy celý region, včetně Saúdské Arábie“.
Pokud se situace vymkne kontrole, mohli by podle zdroje spojenci Íránu, respektive jemenští šíitští povstalci Húsíové, uzavřít úžinu Báb al-Mandab, která je strategicky důležitá pro přepravu ropy, jelikož propojuje Adenský záliv s Rudým mořem a lodě tudy dále přepravují náklad do Evropy přes Suezský průplav. Zatímco uzavření Hormuzského průlivu má dopad hlavně na asijské země, uzavření úžiny Báb Al-Mandab by mohlo mít dopad na evropské zásoby energie a dovoz z Asie, poznamenal web stanice France 24.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Úzké hrdlo v Rudém moři. Jemenští spojenci Íránu hrozí uzavřením další vodní cesty, dramaticky by tak zvýšili ceny ropy
V důsledku války, včetně íránské blokády Hormuzského průlivu, značně vzrostly ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích.
Klíčový íránský ostrov čelí bombardování
Íránský strategický ostrov Charg zasáhly údery a výbuchy. Podle agentury Reuters to v úterý uvedly íránská agentura Mehr a americký server Axios. Podle serveru ostrov, který je zásadní pro námořní přepravu íránské ropy, zasáhly americké údery a jejich cílem byla vojenská infrastruktura.
Íránská agentura Mehr bez podrobností uvedla, že ostrov zasáhly výbuchy. Zdroj serveru Axios tvrdí, že na ostrov udeřily americké vojenské síly.
Ostrov Charg je strategický pro íránský ropný průmysl. Údery na ostrov či jeho obsazením vyhrožoval americký prezident Donald Trump v případě, že Teherán nebude souhlasit s ukončením bojů. Snahy o dojednání příměří byly podle dostupných informací zatím neúspěšné. Trump stanovil na brzké středeční ráno SELČ ultimátum, po jehož uplynutí pohrozil rozpoutat proti Íránu mohutné údery a „peklo“.
