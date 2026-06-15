Článků na téma předraženosti akciového trhu bylo v poslední době napsáno mnoho. Pokud se podíváme na trhy optikou strohých faktů, nezbývá než jim dát za pravdu. Současný poměr cen akcií vůči ziskům, tržbám, velikosti ekonomiky i řadě jiných ukazatelů je srovnatelný s dlouhodobými vrcholy v roce 1929 nebo 2000.
Znepokojující je také extrémní koncentrace. Zjednodušeně řečeno se investování do akcií v současné době začíná stávat sázkou na jednu kartu: umělou inteligenci. Deset největších společností nyní představuje 40 procent hodnoty indexu S&P 500, přičemž v historii se ukázalo, že právě vysoká koncentrace trhu se až příliš podezřele vyskytuje blízko vrcholů. Pokud nechceme popírat všeobecně uznávanou zásadu při investování, že diverzifikace snižuje riziko, pak nám nezbude než konstatovat, že aktuální nediverzifikované investování je riskantnější než obvykle.
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K tomu se přidává i kruhová provázanost klíčových podniků v oboru. Velká technologická společnost vloží peníze do AI firmy, která pak zpětně utrácí za její služby. Analogicky na přelomu tisíciletí hvězdy té doby jako Cisco půjčovaly telekomunikačním podnikům peníze, aby si u nich kupovaly vybavení. Důvěře nepřispívá ani aktuální obrat firem v politice svého financování. Zatímco dosud hnaly ceny vzhůru odkupy vlastních akcií, nyní Google své akcie naopak prodává v rekordním objemu.
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Situaci dokreslují poslední výsledkové zprávy. Například z výsledků Google vyplývá, že 40 procent jeho zisků pramení z přecenění privátně držených podílů v jiných firmách. Zde je největší položkou Anthropic, tvůrce aktuálně zřejmě nejrychleji rostoucí AI služby Claude. Při posledním kole financování vyšla hodnota Anthropicu na 965 miliard dolarů, přičemž společnost plánuje pálit peníze až do roku 2028. Nikdo nepochybuje o úžasnosti této firmy. Závod o prvenství je však v každé technologické revoluci náročný a nepředvídatelný. Vzpomínáte si ještě na internetový prohlížeč Netscape, který měl svého času tržní podíl 80 procent?
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