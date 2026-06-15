Za posledních 15 týdnů, které uplynuly od masivních úderů na Írán, dokázaly kroky či jen pouhá slova Donalda Trumpa vyvolat na finančních i komoditních trzích nespočet nákupních mánií následovaných stejně hlubokými propady trhů. To řadu investorů naučilo přistupovat k prohlášením z Bílého domu s velkou nedůvěrou. Po oznámení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, o níž jako první v noci z neděle na pondělí informoval pákistánský premiér Šahbáz Šarí, však investoři všechny lekce hodili za hlavu a znovu nakupují jako o život.
Především Asie, která několik měsíců čelila nedostatku fyzických dodávek, si hluboce oddechla. Dopady krize bude však svět cítit ještě dlouho, i když se z mírového plánu nestanou, na rozdíl od předchozích iniciativ, cáry papíru.
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