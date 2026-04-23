Jedné noci v březnu 2026 vytvořila dvoučlenná ukrajinská posádka rekord, když v jediném střetnutí sestřelila 23 ruských dronů Šáhid pomocí stíhacích dronů Sting od ukrajinské vojenské technologické společnosti Wild Hornets. Příběh je to pozoruhodný, ale nejde tu jen o rekordní počet sestřelených dronů. Nejpozoruhodnějším aspektem jsou celkové náklady na tuto operaci. Každý z ukrajinských stíhacích dronů stál asi 2500 dolarů. Jedna z široce používaných raket Patriot, která plní stejnou funkci, stojí přes tři miliony dolarů. Navíc společnost Lockheed Martin vyrobila během celého roku 2025 přibližně 600 kusů raket Patriot typu PAC-3, zatímco ukrajinské ozbrojené síly jich spotřebovaly kolem 700 za pouhé čtyři zimní měsíce v letech 2025–2026.
V březnu 2026, kdy Írán vypustil stovky dronů typu Šáhid na státy Perského zálivu, měly tyto země nejmodernější systémy protivzdušné obrany dodané Spojenými státy mimo NATO – přesto však sledovaly, jak jejich obranné schopnosti mizí, protože se jejich zásoby stíhacích raket rychle tenčily. Systémy protivzdušné obrany fungovaly podle plánu, nebyly ale navrženy pro ochranu před útokem, jaký podnikl Írán.
