Stáří je koruna života... Kde mládí bloudí, tam stáří ví... Starý člověk, zlatý člověk... Přísloví, která zdůrazňují výhody stáří jako období, kdy člověk nabyl moudrosti, pochopení a v ideálním případě i laskavosti vůči bližním i vzdáleným, se vyskytují ve všech zemích světa.
Vlastní zkušenost dospívání ve stáří ovšem ukazuje spíš velkou únavu, obtížnou regeneraci a výpadky paměti. V praxi proto může být dost těžké poznat, kdy moudrost a pochopení přechází v demenci pozdního věku.
Hluboké poznání výhod a nevýhod stáří je zásadní ve světě, kde se rodí stále méně dětí a naopak délka dožití se postupně prodlužuje, v časech demografické katastrofy. Ve světě, kde je mládí všudypřítomné hlavně díky filtrům digitálního prostředí, kde se kliniky specializují na antiaging a kde mladé harémy minulosti nahrazuje plazma mladých současnosti. V prostředí, kde se za mladé považují i čerství šedesátníci, protože skutečně mladých povážlivě ubývá.
Gerontokracie vládne světu. Donald Trump se blíží věku „ospalého Joea“. Starší než Babiš jsou v Evropě jen Putin a Lukašenko
Jak ukázala analýza datových žurnalistů Hospodářských novin, spolu s tím, jak stárne svět, stárnou i jeho vůdci. Ba dokonce ještě rychleji. Polovinu obyvatel zeměkoule a mocensky nejsilnější státy, které mimo jiné vlastní jaderné zbraně – od Ruska přes Indii, Pákistán, Čínu až po Spojené státy – pak řídí prezidenti a premiéři starší 70 let. Co se týče Evropy, nejstarším vládcem země s exekutivními pravomocemi v rámci Evropské unie je ten český, 71letý premiér Andrej Babiš.
- Je vedení světa starými vůdci výhodou?
- Přináší skutečně moudrost a rozvahu, nebo spíš války a chaos?
- A jak je to s jejich schopností řídit ekonomiku a přinášet prosperitu?
