Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Na výrok klasika si letos možná vzpomene řada dovolenkářů v Evropě. Ne nutně kvůli počasí, i když to také dokáže potrápit, ostatně jako vždy. Důvodem navíc ale může být chaos v letecké dopravě. Hrozící nedostatek leteckého paliva kvůli konfliktu v Íránu vede k plánovanému významnému omezení letového provozu během hlavní sezony.
Pravda, největší redukci letů oznámila nejmenovaná společnost, nechvalně proslulá každoročními stávkami, pro niž jsou možná prázdné nádrže vítanou výmluvou. Faktem ale zůstává, že zavřením Hormuzu přišla Evropa o polovinu obvyklých dodávek kerosinu. Kdyby se ani část nepodařilo nahradit dovozem odjinud, což je nepravděpodobné, skončily by prý některé společnosti na suchu již za šest týdnů. Ale i když dojde k úspěšnému dovozu poloviny z chybějící poloviny, může hlavní letecká sezona letos předčasně skončit v srpnu, a to taky není radostná vyhlídka.
Nejistá sezona. Svět čeká na to, kdy se krize s dodávkami leteckého paliva promítne do cen letenek
Co na to cestovatelé? Ti, kteří již mají lety objednané a zaplacené, musí doufat v bezproblémový odlet i návrat, nebo aspoň v to, že nedostatek paliva nebude prohlášený za vyšší moc, kvůli které by neobsloužení cestující neměli nárok na odškodné. Kdo ale cestu teprve plánuje, zažívá nutně dilema, které roste úměrně vzdálenosti zvažované destinace. Je přece jen snazší vrátit se vlakem z jižní Itálie než ze Zanzibaru.
Méně otrlé nátury ovšem možná nebudou chtít riskovat ani evropské nebe a raději zvolí vlastní auto. Pokud se provoz v Hormuzu neobnoví velmi brzy, zažije tak letecká doprava destrukci poptávky, která bude vyvolaná víc obavami z nespolehlivosti služby než z nárůstu ceny. Toto odvětví nejspíš ponese největší ekonomické břímě války, jak tomu bývalo i během řady jiných krizí v minulosti. Ironií přitom je, že samotný přesun poptávky po dopravních službách ze vzduchu na silnice neušetří nic z chybějící ropy na světovém trhu. K úsporám, byť omezeným, dojde jen tehdy, pokud zvolí dovolenkáři bližší destinace. Nebo pokud zůstanou doma.
