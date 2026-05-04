Pro skupinu Bonatrans je trh ve Spojených státech jeden z pěti hlavních, kam výrobce železničních kol a náprav z Bohumína vyváží. Během dvou let se ale česká firma stane z „pouhého“ dodavatele dílů přímým výrobcem na americké půdě. Ve městě Wayland ve státě New York postaví nový závod. Firma HN investici potvrdila.
Skupina ve vlastnictví miliardářky Jitky Cechlové Komárkové se tak zařadí po bok jiných českých strojírenských firem, které v USA investují – připravují je například výrobce hliníkových dílů pro automobilky Strojmetal, výrobce autodílů Brano nebo největší výrobce gramofonových desek GZ Media. Závod na výrobu proudových motorů do raket a dronů ve státě Georgia už loni otevřela firma PBS Group.
