Kvůli nejisté geopolitické situaci Češi očekávají, že ceny energií v letošním roce porostou. Znovu proto stoupá jejich zájem o fixace a úsporná opatření, jako jsou fotovoltaiky, tepelná čerpadla nebo nové kotle. Ten loni utlumilo blížící se ukončení přímé dotační podpory, letos ale poptávka znovu narůstá právě vlivem obav z dopadů mezinárodních konfliktů.
„V roce 2022 se lidé nejvíc báli inflace, ale v současné době převládá strach z válečného konfliktu,“ komentuje výsledky kvartálního průzkumu spotřebitelských nálad produktový ředitel agentury Ipsos Michal Straka. Zároveň ale ve společnosti pozoruje spíše optimismus, oproti roku 2022 poklesl počet lidí, kteří si myslí, že se jejich finanční situace za půl roku zhorší.
Obavy české veřejnosti z napětí ve světě kontinuálně rostly od poloviny roku 2025 a nejvíc se projevily v březnu letošního roku, kdy je uvedlo 54 procent dotázaných. Vnímání globální situace se pak projevuje na poptávce po úsporných opatřeních a na spotřebitelském chování. „Determinuje to, jak jsme ochotní utrácet nebo šetřit,“ vysvětluje Straka.
V praxi se teď podle průzkumu ukazuje větší zájem o novou energetiku a dlouhodobá řešení. „Lidé se již nespokojí s drobnými opatřeními, jako je výměna žárovek či vypínání spotřebičů. Stále více jich hledá systematická řešení. Třetina domácností se aktivně zajímá o nové trendy v energetice, jako jsou sdílení elektřiny, akumulace či dynamický tarif,“ pokračuje Straka.
Podle uvedeného průzkumu téměř polovina českých domácností realizuje nebo se v následujícím roce chystá udělat nějaká úsporná opatření, meziroční nárůst se ukazuje konkrétně u plánů na instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla a úspornějšího kotle. „Je vidět, že zákazníci plánují dlouhodobější řešení, která jim přinesou efekt a přitom nesníží komfort,“ hodnotí Straka.
Agent nadupaný zkušenostmi
Informace k tomu, jak šetřit, hledají lidé především u svého dodavatele energií, a to ve většině případů na internetu. „Online je náš největší komunikační kanál, více než polovinu požadavků řeší naši zákazníci přes mobilní aplikaci,“ potvrzuje generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Proto chce firma během druhé poloviny tohoto roku spustit také AI asistenta, který bude nabízet lidem poradenství na míru.
Výhodou malého modulárního reaktoru nakonec je, když je velký. Cena je ale pořád hádanka
„Díky ČEZ akademii už máme akumulovanou obrovskou databázi zkušeností a tu chceme pomocí umělé inteligence zpřístupnit našim zákazníkům,“ prozrazuje Kadlec.
Pilotně také spouští placenou návštěvu experta, který s klientem osobně projde celou budovu a navrhne systémová opatření, která v budoucnu mohou přinést až třicetiprocentní energetické úspory. „Zatím se ukazuje, že je o to velký zájem, a dobrou zprávou je, že zákazníci neberou úspory na lehkou váhu a jsou ochotní si tento výjezd odborníka zaplatit,“ dodává Kadlec.
Nejde ale jen o soláry nebo čerpadla. Díky větší informovanosti ohledně energetických úspor se mezi spotřebiteli zvyšuje povědomí o Dynamickém tarifu, který domácnostem umožní přesouvat spotřebu během dne a vytěžit tak dobu, kdy je elektřina levnější. Tento tarif plánuje v příštích dvou letech využívat více než pětina českých domácností.
Den v něm mají zákazníci rozdělený na několik cenových pásem, která znají měsíce dopředu. Spuštění náročnějších spotřebičů, třeba pračky nebo ohřevu vody, si tak můžou naplánovat třeba na brzké ráno nebo kolem poledne, kdy je pro ně elektřina levnější.
„Dynamický tarif je největším letošním trendem. Věřím, že ho již brzy budou mít statisíce českých domácností,“ odhaduje Kadlec. Se správnou instalací tohoto měření se dá podle zkušeností ČEZ ušetřit na elektřině v průměru 10 procent.
Dalším z nových trendů, po kterém se chystá sáhnout více než pětina dotázaných spotřebitelů, je akumulace elektřiny. Ta pomáhá upotřebit přetoky energií a díky flexibilitě baterií je také možné ukládání energie řídit na dálku. ČEZ od loňského roku nabízí majitelům fotovoltaiky i dálkové řízení přetoků, pomáhá tím předcházet přetížení distribuční soustavy a zákazníkům za to vyplácí finanční odměnu.
Jako třetí nejžádanější trend uvádí průzkum Ipsos sdílení energií, přestože poptávka po komunitní energetice oproti loňskému roku mírně poklesla. „V praxi velká většina spotřebitelů sdílí energii jen sama se sebou nebo v rámci rodiny a zdarma,“ upřesňuje Kadlec.
Službu společnost nabízí už téměř dva roky a registruje 17 tisíc zapojených zákazníků. Ti jsou součástí energetických společenství, ve kterých využívají přebytky elektřiny ze společného zdroje, zpravidla fotovoltaické elektrárny.
Mít spotřebu pod kontrolou
Nová vlna zájmu o úsporná opatření přichází v době, kdy se ceny energií a plynu rozkolísaly v důsledku ozbrojených konfliktů na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu. V předchozích letech ceny stagnovaly nebo pozvolna klesaly, takže například poptávka po fotovoltaikách ochladla. Dění posledních měsíců ale opět vystřelilo ceny energií i plynu nahoru a pozornost českých domácností to vrátilo k promýšlení odběru a spotřeby.
„ČEZ Prodej navzdory aktuálnímu vývoji zatím ceny energií a plynu nezvýšil, pokračuje v předchozím trendu postupného zlevňování. Vše ale záleží na tom, jak dlouho bude trvat hormuzská krize,“ říká Kadlec.
Co se ale projevilo výrazně, je růst počtu nových zákazníků ČEZ. Kadlec to odůvodňuje tím, že lidé s rostoucí nervozitou přehodnocují své současné smlouvy a přecházejí k větším dodavatelům, které považují za stabilnější. Citelný nárůst zájmu o nové smlouvy ČEZ zaznamenal v letošním březnu jak u elektřiny, tak u plynu. Zároveň prudce rostl zájem o fixované ceny. „Počet smluv na tříleté fixy se u našich zákazníků za poslední měsíc a půl ztrojnásobil, což ukazuje, že lidé vývoj situace reflektují a reagují na něj správně,“ dodává Kadlec.
Podobný scénář je možné pozorovat u počtu nahlášených samoodečtů. Po krizi způsobené konfliktem na Ukrajině se lidé začali o spotřebu energií zajímat a samoodečtů soustavně přibývalo, v roce 2024 pak došlo k mírnému uklidnění a počty samoodečtů klesly. Nyní se předpokládá další vlna pozornosti a zákazníci si svou spotřebu zase začínají hlídat víc. „Takže jestli má tahle krize nějaký pozitivní efekt, tak edukační,“ shrnuje to Kadlec.
Vzhledem k dramatickým geopolitickým zvratům posledních měsíců agentura Ipsos ověřovala svůj březnový průzkum ještě dalšími dvěma aktualizacemi během měsíce dubna. Získala tím jedinečný vhled do vývoje spotřebitelských nálad, které po počátečním pesimismu ohledně vývoje cen přešly do zmírnění obav a optimističtějších scénářů.
Zatímco ještě na začátku dubna téměř třetina respondentů očekávala razantní zvýšení cen během tohoto roku, v polovině dubna už tuto obavu potvrdilo jen patnáct procent dotázaných. Podle posledního šetření nyní většina lidí počítá jen s mírným zvyšováním cen, a to jak v průběhu tohoto roku, tak i v letech následujících.
Důvodem očekávaného mírného zdražování energií mají být podle průzkumu válečné konflikty ve světě, ale také zvyšování cen ze strany dodavatelů, budoucí inflace a konec uhlí. Mezi faktory, které by mohly naopak stát za případným zlevňováním, respondenti uvedli pokračování současného snižování cen, regulace cen ze strany státu, konec energetické krize a omezení udržitelných cílů Zelené dohody. V každém případě je ale zřejmé, že lidé situaci sledují a na změny, které hýbou energetickým trhem, rychle reagují. „Češi už nechtějí jen šetřit, chtějí mít svou energetickou budoucnost pod kontrolou,“ uzavírá Straka.
Text vznikl ve spolupráci se společností ČEZ.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist