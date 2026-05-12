Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne, nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší stupeň sucha a další dva stupně zasahují 20 procent území. S nejhorším suchem, tedy největší odchylkou od průměrného stavu za roky 1961 až 2015, se potýká značná část jižních Čech, kraj Vysočina, Pardubický a Olomoucký kraj a značná část Moravskoslezského a Zlínského kraje, vyplývá z aktuálních údajů na webu InterSucho.
Z mapy je zřejmé, že deště se minulý týden přehnaly zhruba nad západními a severními Čechami a částí středních Čech. „V této části Čech napršelo nejčastěji mezi 20 až 50 milimetry za týden. Naopak na více než třetině území nepršelo prakticky vůbec, tedy do pěti milimetrů,“ uvedli tvůrci webu z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. Situace by se měla zlepšovat, v tomto týdnu by mělo pršet více než v těch minulých.
Stále zatím platí, že je na tom na většině území hůře horní vrstva půdy do 40 centimetrů, v hlubší vrstvě do jednoho metru je zásoba vody o něco větší. S dešti se však situace otočí, protože zvládnou dosytit horní vrstvu, ale do větší hloubky se bude voda dostávat pomaleji. „Celkově by mělo spadnout mezi 20 až 50 milimetry za týden. Zatím modely očekávají, že více srážek bude nad Moravou,“ uvedli vědci.
Sucho dopadá na zemědělce stále intenzivněji. V pěti okresech už dokonce očekávají, že sucho sníží úrodu o více než 40 procent. „Půda je na mnoha místech suchá, tvrdá, prašná a místy popraskaná, což komplikuje vzcházení jařin, cukrovky, kukuřice, slunečnice i dalších plodin,“ shrnuli tvůrci InterSucha hlášení zemědělců z týdne na přelomu dubna a května.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist